IND vs AFG Asian Games: वैभव सूर्यवंशी IN, अभिषेक OUT! एशियन गेम्स में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?

IND vs AFG Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 में 28 सितंबर यानी सोमवार को अपना पहला मैच खेलने के लिए उतरेगी. यह क्वार्टरफाइनल का मुकाबला होगा, जिसमें श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया का सामना अफगानिस्तान से होगा. इस नॉकआउट मैच होगा, जिसमें जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी, जबकि दूसरी टीम बाहर हो जाएगी. ऐसे में भारतीय टीम अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री करना चाहेगी. हाल ही में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 3 मैच की टी20 सीरीज में बुरी तरह हराया था. ऐसे में टीम इंडिया का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है. हालांकि इस मैच से पहले एक बार फिर टीम मैनेजमेंट के सामने प्लेइंग-11 चुनने का सिरदर्द है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मैच में भारत की प्लेइंग-11 कैसी हो सकती है?

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

इस मुकाबले में एक बार फिर 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें होंगी. वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिल पाया था. इसके बाद जापान के खिलाफ मैच में भी वैभव को मौका नहीं दिया गया था. ऐसे में एक बार फिर उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है. हालांकि उन्हें मौका मिलने की काफी कम संभावना है, क्योंकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन दोनों पर ही भरोसा करना चाहेगी. हालांकि अगर टीम मैनेजमेंट अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन में से किसी एक को रेस्ट देती है, तो वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है.

कैसी होगी प्लेइंग-11?

संजू और अभिषेक के अलावा तीसरे नंबर पर ईशान किशन खेलते दिखाई देंगे. इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर और 5वें स्थान पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करेंगे. वहीं, ऑलराउंडर्स में शिवम दुबे और अक्षर पटेल को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा रवि बिश्नोई या वाशिंग्टन सुंदर में से किसी एक को मौका दिया जाएगा.

बुमराह पर रहेगी जिम्मेदारी

गेंदबाजी की बात करें, तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी. अर्शदीप सिंह उनका साथ देते दिखाई देंगे. बुमराह को जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मैच में आराम दिया गया था, लेकिन एशियन गेम्स के नॉकआउट मैच में उन्हें प्लेइंग-11 में वापस लाया जा सकता है.

कब-कहां खेला जाएगा मैच?

एशियन गेम्स के क्वार्टरफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा. यह मुकाबला 28 सितंबर को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा.

क्वार्टरफाइनल में भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.