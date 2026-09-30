Asian Games: बारिश से रद्द हुआ फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? क्या है एशियन गेम्स का नया नियम

Asian Games Cricket Final New Rule: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में अभी तक एक भी नॉकआउट मैच नहीं खेला गया है. टूर्नामेंट के सभी 4 क्वार्टरफाइनल मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए. इसकी वजह से भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश बिना मैच खेले ही सेमीफाइनल में पहुंच गए. अब भारतीय टीम 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी, जहां पर श्रीलंका से सामना होगा. हालांकि जापान के खराब मौसम की वजह से सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर फाइनल मैच में भी बारिश हो जाती है और मैच रद्द करना पड़ता है, तो फिर गोल्ड मेडल किसे दिया जाएगा? इस नियम में पिछले एशियन गेम्स से थोड़ा बदलाव किया गया है. जानिए क्या है नया नियम…

बारिश से धुला फाइनल, तो क्या होगा?

एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट का फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को खेला जाना है. इस गोल्ड मेडल मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. अगर बारिश की वजह से फाइनल मैच रद्द हो जाता है, किसी एक टीम को विजेता नहीं चुना जाएगा. नए नियमों के मुताबिक, फाइनल रद्द होने पर दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा और दोनों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा. हालांकि पिछले एशियन गेम्स में ऐसा नहीं हुआ था. पिछली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत और अफगानिस्तान मुकाबला हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से मैच धुल गया था. उस टूर्नामेंट में बेहतर सीडिंग के आधार पर भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिया गया था.

सेमीफाइनल में किसकी किससे भिडंत?

इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला 1 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे शुरू होगा. वहीं, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच होगा. ये मुकाबला भी 1 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. ये दोनों सेमीफाइनल मुकाबले निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे.

क्या फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान?

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एशियन गेम्स के फाइनल में देखने को मिल सकता है. अगर भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया, तो दोनों टीमों फाइनल में पहुंच जाएंगी. ऐसे में फैंस को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला देखने का मौका मिलेगा.