Asian Games Final: एशियन गेम्स के फाइनल में भारत से हार जाएगी पाकिस्तान टीम? मैच से पहले जान लें कैसे पाक की हालत है पतली

Asian Games Final India vs Pakistan: भारतीय क्रिकेट टीम का एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पाकिस्तान से 3 अक्टूबर को मुकाबला होगा. दोनों ही टीमों की नजरें गोल्ड मेडल पर हैं. भारत के पास लगातार दूसरे बार गोल्ड मेडल जीतने का मौका है. पिछले एशियन गेम्स के फाइनल में भारत और आफगानिस्तान का मुकाबला पूरा नहीं हो सका था. लेकिन, बेहतर टी20 रैंकिंग के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया था और गोल्ड मेडल मिला था.

उस मुकाबले में अफगानिस्तान ने 18.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 112 रन बनाए थे. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे और रवि बिश्नोई ने एक-एक विकेट हासिल किया था. बारिश की वजह मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका था.

पाकिस्तान को सिर्फ 3 मुकाबलों में मिली है जीत

टी20 इंटरनेशनल में दोनों टीमों के बीच अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारत ने 13 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 3 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को और मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. दोनों टीमों की आखिरी भिड़ंत टी20 विश्व कप 2026 में हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से मात दी थी.

फाइनल में कैसे पहुंचीं दोनों टीमें?

बता दें कि इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 169 रन बनाए. ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 38 रन बनाए.

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और पूरी टीम महज 45 रन पर ऑलआउट हो गई. इस तरह भारत ने 124 रनों से बड़ी जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. अब सभी की नजरें फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं.