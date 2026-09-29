Asian Games: भारत vs श्रीलंका, पाकिस्तान vs बांग्लादेश… सेमीफाइनल का शेड्यूल तय, कब-कहां खेले जाएंगे मैच?

Asian Games 2026 Cricket Semi Final: एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का शेड्यूल तय हो गया है. भारतीय टीम का सेमीफाइनल में श्रीलंका से सामना होगा. वहीं, पाकिस्तान सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगा. ये दोनों ही सेमीफाइनल मुकाबले 1 अक्टूबर को खेले जाएंगे. भारत और पाकिस्तान ने का क्वार्टरफाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे उन दोनों टीमों की सेमीफाइनल में एंट्री मिली है. इसी तरह बांग्लादेश और श्रीलंका के क्वार्टरफाइनल मुकाबले भी बारिश से धुल गए, जो कि 29 सितंबर को खेले जाने थे.

बारिश की वजह से एक भी क्वार्टरफाइनल मैच नहीं खेला जा सका, जिसका नुकसान अफगानिस्तान, नेपाल, मलेशिया और हॉन्गकॉन्ग को झेलना पड़ा. बेहतर सीडिंग और ICC टी20 रैंकिंग के चलते भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को बिना मैच खेले ही सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई.

कब खेले जाएंगे सेमीफाइनल मैच?

एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला 1 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे शुरू होगा. वहीं, दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच होगा. ये मुकाबला 1 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. ये दोनों सेमीफाइनल मुकाबले

निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे.

फाइनल में भारत-पाक की टक्कर?

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एशियन गेम्स के फाइनल में देखने को मिल सकता है. अगर भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया, तो दोनों टीमों फाइनल में पहुंच जाएंगी. ऐसे में फैंस को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला देखने का मौका मिलेगा. ये दोनों टीमें जब भी क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने आती हैं, तो रोमांच चरम पर पहुंच जाता है.

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भारत की नजर दूसरे गोल्ड पर

भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन है. भारत ने हांगझोऊ में खेले गए एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम की नजर लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने पर है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीत पाएगी?