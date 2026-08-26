Asian Games 2026: एशियन गेम्स में क्रिकेट का शेड्यूल जारी, भारत की मेंस और विमेंस टीम के मैच तय, कब-किससे होगी भिड़ंत?

Asian Games 2026 Cricket Schedule: जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट के मैचों को पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है. एशियन गेम्स में एक बार फिर क्रिकेट को रोमांच देखने को मिलेगी, जिसमें भारत की मेंस और विमेंस दोनों टीमें खेलती नजर आएंगी. पहले विमेंस टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद मेंस के मुकाबले होंगे. ये सभी मुकाबले कोरोगी एथलेटिक पार्क में खेले जाएंगे, जो 17 सितंबर से शुरू होंगे. भारतीय महिला टीम 18 सितंबर को अपना पहला मैच खेलेगी, जो जापान के खिलाफ होगा. वहीं, भारतीय मेंस टीम सीधा क्वार्टरफाइनल खेलेगी.

भारतीय महिला टीम का शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 17 सितंबर से होगी. भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और थाईलैंड जैसे देशों के साथ होगा. भारतीय महिला टीम अपना पहला मैच जापान के खिलाफ 18 सितंबर को खेलेगी.

17 सितंबर- बांग्लादेश बनाम चीन और पाकिस्तान बनाम थाईलैंड

18 सितंबर- श्रीलंका बनाम मलेशिया और भारत बनाम जापान

20 सितंबर- दोनों सेमीफाइनल मैच

22 सितंबर- ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल मुकाबला

🚨ASIAN GAMES 2026 CRICKET SCHEDULE. 🚨 pic.twitter.com/6kLm7vQ7Dn — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 26, 2026





एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट का शेड्यूल

मेंस टूर्नामेंट की बात करें, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री दी गई है. ग्रुप स्टेज में कुल 6 टीमों के बीच भिड़ंत होगी. ग्रुप-ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल शामिल हैं, जबकि ग्रुप-बी में हांगकांग, मलेशिया, ओमान हैं. भारतीय टीम का पहला मुकाबला 28 सितंबर को होगा, जिसमें उसके खिलाफ ग्रुप-ए की दूसरे नंबर की टीम के खिलाफ खेलेगी.

24 सितंबर- अफगानिस्तान बनाम जापान और हांगकांग-चीन बनाम मलेशिया

25 सितंबर- हांगकांग-चीन बनाम ओमान और अफगानिस्तान बनाम नेपाल

26 सितंबर- जापान बनाम नेपाल और मलेशिया बनाम ओमान

28 सितंबर- पहला क्वार्टरफाइनल (पाकिस्तान बनाम ग्रुप-बी के दूसरे नंबर की टीम)

28 सितंबर- दूसरा क्वार्टरफाइनल (भारत बनाम ग्रुप-ए के के दूसरे नंबर की टीम)

29 सितंबर- तीसरा क्वार्टरफाइनल (श्रीलंका बनाम ग्रुप-ए का विजेता)

29 सितंबर- चौथा क्वार्टरफाइनल (बांग्लादेश बनाम ग्रुप-बी की विजेता)

1 अक्टूबर- दोनों सेमीफाइनल मैच

3 अक्टूबर- ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल मुकाबला

भारतीय टीम की स्क्वाड जारी

एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय मेंस टीम का स्क्वाड पहले ही चुना जा चुका है. इस टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करते दिखाई देंगे.