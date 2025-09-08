रोहित या धोनी किसने जीता है सबसे ज्यादा बार एशिया कप का खिताब, देखें विजयी कप्तानों की पूरी लिस्ट

Asia Cup Winning Captain: 9 सितंबर से एशिया कप 2025 का आगाज होगा। यह टूर्नामेंट इस साल टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के सारे मुकाबले यूएई में खेला जाएगा। पिछले कुछ सालों में एशिया कप आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स की तैयारी के रूप में खेला जाता रहा है जिसमें एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों का वैकल्पिक पैटर्न अपनाया गया है। भारत ने पिछला एशिया कप 2023 (Asia Cup 2023) में जीता था जो वनडे फॉर्मेट में था और इसके बाद 2023 वर्ल्ड कप खेला गया था। इससे पहले 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने जीता था। एशिया कप 2025 में कई नए कप्तान नज़र आएंगे। इससे पहले आइए जानते हैं इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का सबसे सफल कप्तान कौन है।
एशिया कप विजेता कप्तान (वनडे फॉर्मेट)
- 1984 – भारत (कप्तान:सुनील गावस्कर)
- 1986 – श्रीलंका (कप्तान: दलीप मेंडिस)
- 1988 – भारत (कप्तान: दिलीप वेंगसरकर)
- 1990 – भारत (कप्तान: मोहम्मद अज़हरुद्दीन )
- 1995 – भारत (कप्तान: मोहम्मद अज़हरुद्दीन)
- 1997 – श्रीलंका (कप्तान: अर्जुन रणतुंगा )
- 2000 – पाकिस्तान (कप्तान: मोइन खान)
- 2004 – श्रीलंका (कप्तान: मार्वन अटापट्टू)
- 2008 – श्रीलंका (कप्तान: महेला जयवर्धने)
- 2010 – भारत (कप्तान: एमएस धोनी)
- 2012 – पाकिस्तान (कप्तान: मिस्बाह-उल-हक)
- 2014 – श्रीलंका (कप्तान: एंजेलो मैथ्यूज)
- 2018 – भारत (कप्तान: रोहित शर्मा)
- 2023 – भारत (कप्तान: रोहित शर्मा)
भारत पहले एशिया कप का विजेता था और अब वनडे प्रारूप में गत विजेता है। रोहित शर्मा, मोहम्मद अज़हरुद्दीन के साथ वनडे फॉर्मेट में दो बार एशिया कप जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। पाकिस्तान ने दो बार यह प्रतियोगिता जीती है, जिसमें मिस्बाह-उल-हक और मोइन खान विजेता कप्तान रहे हैं। वनडे फॉर्मेट में भारत की 7 जीतें 5 अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में आई हैं। सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और एमएस धोनी अन्य विजेता कप्तान हैं।
टी20I फॉर्मेट में एशिया कप विजेता कप्तान
- 2016 – भारत (कप्तान: एमएस धोनी)
- 2022 – श्रीलंका (कप्तान: दासुन शनाका)
भारत और श्रीलंका ने टी20 प्रारूप में खेले गए दोनों संस्करण जीते हैं। वनडे की तरह, भारत ने एमएस धोनी की अगुवाई में उद्घाटन संस्करण जीता था। धोनी टूर्नामेंट के टी20 और वनडे दोनों संस्करण जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं।