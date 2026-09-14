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मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI सचिव ने खोला राज, बोले- हम स्टैंड नहीं बदलेंगे

Asia Cup 2026 Trophy Controversy: एशिया कप 2026 का फाइनल जीतने के बाद भारतीय महिला टीम ने ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. अब इस पर BCCI का जवाब आया है. बोर्ड के सेक्रेटरी ने खुलासा किया कि आखिर क्यों टीम ने नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं ली.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 14, 2026 12:24:51 PM IST

भारतीय महिला टीम ने मोहसिन नकवी से क्यों नहीं ली ट्रॉफी?
भारतीय महिला टीम ने मोहसिन नकवी से क्यों नहीं ली ट्रॉफी?


Asia Cup 2026 Trophy Controversy: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराया. इसी के साथ हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली. दरअसल, पोस्ट प्रेजेंटेशन में चैंपियन टीम इंडिया को ट्रॉफी देने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) मोहसिन नकवी स्टेज पर आए, लेकिन टीम इंडिया ने उनके हाथों से ट्रॉफी लेने साफ मना कर दिया. मोहसिन नकवी भी अफनी जिद पर अड़े रहे और स्टेज से उतरकर बाहर चले गए. वहीं, भारतीय टीम बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेशन किया. अब BCCI ने भी इस पर बयान दिया है. बोर्ड ने बताया कि आखिर क्यों टीम इंडिया ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली.

नकवी से टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली ट्रॉफी?

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने स्पोर्ट्स तक से बातचीत करते हुए बताया कि टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी क्यों ली. उन्होंने कहा कि आज फाइनल के बाद जो हुआ, वो आम बात है और कुछ भी नहीं. हमने अपने देश और हमारे लोगों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए यह किया. सैकिया ने कहा कि भारत का एक बड़ा हिस्सा नहीं चाहता कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलें, लेकिन फिर भी हम खेल रहे हैं. हमारी बात इतनी है कि हम उस इंसान से ट्रॉफी नहीं लेंगे, जो इस स्टेज पर हमें मंजूर नहीं है.

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BCCI अपने स्टैंड पर कायम

BCCI सेक्रेटरी ने आगे कहा कि बोर्ड किसी नए विवाद को जन्म नहीं देना चाहता है. बोर्ड की आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है कि एशिया कप की पुरानी परंपरा को बरकरार रखा जाए. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है और BCCI इसी वजह से अपने पुराने स्टैंड पर कायम है. देवजीत सैकिया ने उम्मीद जताई है कि एशिया कप की दोनों ट्रॉफियां जल्द ही भारतीय टीम को मिल जाएंगी. बता दें कि साल 2025 में जब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने एशिया कप जीता था, तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था. भारत ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

BCCI ने नकवी को दिए थे 2 ऑप्शन

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने खुलासा किया कि भारतीय टीम शुरुआत से ही मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी और मेडल लेने के खिलाफ है. हालांकि इसके बावजूद BCCI ने खेल भावना दिखाते हुए प्रेजेंटेशन सेरेमनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ACC के सामने 2 ऑप्शन रखे थे. पहला ऑप्शन था कि ACC के डिप्टी चेयरमैन खालिद अल जारूनी द्वारा भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपी जाए. इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था कि टूर्नामेंट जीतने वाले बोर्ड यानी BCCI के अधिकारी को चैंपियन टीम को ट्रॉफी देने की इजाजत दी जाए. हालांकि मोहसिन नकवी ने दोनों ऑप्शन को ठुकरा दिया और खुद की ट्रॉफी देने पहुंच गए, लेकिन टीम ने साफ मना कर दिया.

Tags: Asia Cup trophy controversymohsin naqvi
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