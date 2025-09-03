Home > खेल > Asia Cup इतिहास के वो 10 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ पाना है बैहद मुश्किल…इस टीम के खिलाड़ियों का है दबदबा

Asia Cup 10 Unbreakable Records: एशिया कप 2025 का 9 तारीख से आगाज होने जा रहा है। ये इस टूर्नामेंट का 17वां संस्करण हैं। इसके पिछले संस्करणों पर नजर डालें, तो इनमें ऐसे रिकॉर्ड (Record) बने हैं, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 3, 2025 15:12:15 IST

Asia Cup 10 Unbreakable Records
Asia Cup 10 Unbreakable Records

Asia Cup Unbreakable Records: आज के समय में क्रिकेट मैच इतने रोमांचक हो गए हैं कि बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी आसानी से टूट जाते हैं। अब इसी कड़ी में 9 सितंबर से एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि यह एशिया कप का 17वां संस्करण (17th edition) है।

लेकिन अगर इसके पिछले संस्करणों पर नज़र डालें, तो इनमें ऐसे रिकॉर्ड (Record) बने हैं, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल है। आज हम आपको एशिया कप के ऐसे 10 शानदार रिकॉर्ड्स (10 Amazing Records) के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे।

एशिया कप के 10 महा रिकॉर्ड, जिनका टूटना मुश्किल-

एक पारी में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन दिए जाने का रिकॉर्ड

एशिया कप में एक पारी में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन दिए जाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान (Pakistan) के नाम है। बता दें कि साल 2000 और 2004 में एक ही पारी में पाक ने  सामने वाली टीम को 98 एक्स्ट्राज दे दिए थे। 

एशिया कप की सबसे बड़ी जीत (रनों के मामले में)

एशिया कप में रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारत (India) के नाम है। भारत ने हॉन्ग कॉन्ग (Hong Kong) को 256 रनों के बड़े अंतर से हराकर ये रिकॉर्ड बनाया था।

सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड

एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नाम है, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इसके चलते वो इस बार एशिया कप खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आकड़ों पर नजर डालें तो रोहित ने एशिया कप में 40 छक्के जड़ कर पहले स्थान पर हैं। तो वहीं शाहिद अफरीदी (shahid afridi) 26 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड

एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने वनडे और टी20 मिलाकर कुल 37 मैच खेले हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक्टिव प्लेयर (Active Player) के तौर पर सिर्फ जडेजा का नाम हैं। लेकिन रोहित की तरह ही जडेजा भी टी20 इंटरनेशनल (T20 International) से संन्यास ले चुके हैं।

सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड

एशिया कप में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) के नाम पर है। टूर्नामेंट में उनके नाम पर सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड है। मलिंगा 3 बार ये कारनामा कर चुके हैं। 

एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट

एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड फिलहाल श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) के नाम पर है, जिन्होंने सबसे ज्यादा 30 विकेट लिए हैं। वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर उनकी ही टीम के अजंता मेंडिस (29 विकेट) और रवींद्र जडेजा शामिल हैं। लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है।

एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड

किसी एडिशन में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) के नाम पर है। उन्होंने साल 2008 में सिर्फ 5 मैचों में 378 रन जड़े थे।

सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड

किसी एडिशन में सबसे ज्यादा शतकों की बात करें तो ये रिकॉर्ड भी सनथ जयसूर्या के नाम पर है, जिन्होंने कुल 6 शतक लगाए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर किंग कोहली का नाम आता है। लेकिन रोहित की तरह कोहली ने भी टी20 से संन्यास ले लिया है, जिसके चलते वो एशिया कप में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे।

एशिया कप की सबसे बड़ी पारी

अगर हम एशिया कप की सबसे बड़ी पारी खेलने के रिकॉर्ड की बात करें तो ये भी कोहली के नाम पर है। साल 2012 में किंग कोहली (Virat Kohli) ने पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन बनाए थे।

सबसे बेहतरीन स्पेल फेंकने का रिकॉर्ड

एशिया कप के इतिहास में सबसे अच्छा स्पेल फैकना का रिकॉर्ड अजंता मेंडिस (Ajantha Mendis) के नाम पर है। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर ने साल 2018 में भारत के खिलाफ खेलते हुए शानदार गेंदबाजी की थी। मेंडिस ने मात्र 13 रन देकर 6 विकेट झटके थे।

दुनिया के सबसे अमीर टीम को नहीं मिल रहा स्पॉन्सर? एशिया कप से पहले BCCI को बड़ा झटका

Tags: asia cup 2025Asia Cup top ten Amazing Recordsrohit sharmavirat kohli
