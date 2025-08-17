Asia Cup: बाबर नहीं, रिज़वान नहीं – फिर भी भारत को हराने का दम रखती है ये टीम! पाकिस्तान के सेलेक्टर ने उगल दी भारत के खिलाफ ज़हर

Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए टीम की घोषणा कर दी है। चयनकर्ताओं ने इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम में बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान जैसे खिलाड़ियों को शामिल न करके सभी को चौंका दिया है। इस दौरान पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन और चयन समिति के अध्यक्ष आकिब ने टीम चयन के पीछे के तर्क पर खुलकर बात की।

‘किसी भी टीम को हराने की क्षमता’

आकिब जावेद से जब यह पूछा गया कि क्या चुनी गई टीम 14 सितंबर को होने वाले मैच में भारत को हराने की क्षमता रखती है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई पाकिस्तानी टीम में टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हराने की क्षमता है।

आकिब जावेद ने कहा, “बिल्कुल। हमें पसंद हो या न हो, भारत और पाकिस्तान का मैच क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच होता है। और हर खिलाड़ी को भी इसका एहसास है, हर इंसान को भी इसका एहसास है और मुझे लगता है कि इस 17 सदस्यीय टीम में इतनी क्षमता है कि वह किसी भी टीम को हरा सकती है।”

‘सभी को पता है कि यह मैच कितना बड़ा है’

जावेद ने यह भी कहा कि चीज़ें बदलती रहती हैं और उन्होंने सभी प्रशंसकों से टीम का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान के बाहर चल रहे तनाव का भी ज़िक्र किया और कहा कि उनके खिलाड़ी तैयार हैं। हालाँकि, उन्होंने लोगों को खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव न डालने की चेतावनी दी, लेकिन टीम पर भरोसा जताया।

आकिब जावेद ने आगे कहा, “मुझे पूरी उम्मीद है, चीज़ें बदलती रहती हैं, इस बार आप भी तैयारी करते हैं और हम भी तालमेल बिठाते हैं। खिलाड़ी भी तैयार हैं, और सभी को पता है कि यह कितना बड़ा मैच है और इन दिनों किस तरह के हालात हैं। ऐसा नहीं है कि उन पर कोई दबाव डाला जाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है।”

बाबर के बाहर होने पर माइक हेसन का स्पष्टीकरण

मुख्य कोच माइक हेसन ने बाबर आज़म के बाहर होने पर कहा कि इस अनुभवी खिलाड़ी को अपना स्ट्राइक रेट सुधारना होगा। बाबर को बाहर रखने के फैसले पर माइक हेसन ने कहा, “मुझे लगता है कि तीन मैचों में उनके फॉर्म के आधार पर किसी खिलाड़ी को चुनौती देना वाकई मुश्किल है।” हेसन ने कहा, “बाबर ने पहले वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगले दो वनडे नहीं खेल पाए। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर को स्पिन और स्ट्राइक रेट के मामले में कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है। इन चीजों पर वह वाकई कड़ी मेहनत कर रहे हैं।”

बता दें, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। अगर दोनों सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर लेते हैं, तो 21 सितंबर को इसी मैदान पर उनके बीच कम से कम एक और मैच होगा।