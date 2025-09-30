Asia Cup Hero Tilak Varma: तिलक वर्मा का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ शानदार स्वागत, भारत पहुंचते ही मिला शानदार सरप्राइज
Tilak Varma Warm Welcome: तिलक वर्मा के स्वागत के लिए फैंस ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे और अपने चहेते क्रिकेटर का जोरदार अंदाज़ में स्वागत किया. हैदराबाद एयरपोर्ट पर लाखों फैंस ने तिलक वर्मा को हीरो की तरह सम्मानित किया.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: September 30, 2025 12:51:45 AM IST

tilak varma_warm welcome_ind vs pak_asia cup 2025
tilak varma_warm welcome_ind vs pak_asia cup 2025

Asia Cup Hero Tilak Varma: एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलने वाले तिलक वर्मा का हैदराबाद एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया. तिलक वर्मा के स्वागत के लिए फैंस ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे और अपने चहेते क्रिकेटर का जोरदार अंदाज़ में स्वागत किया. हैदराबाद एयरपोर्ट पर लाखों फैंस ने तिलक वर्मा को हीरो की तरह सम्मानित किया. तिलक वर्मा ने एशिया कप के फाइनल मुकाबले में नॉटआउट 69 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को नौंवी बार एशिया कप का चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया था. अब टीम इंडिया की जीत का ये हीरो जैसे ही हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा तो क्रिकेट फैंस ने ढोल नगाड़े बजाकर और नारे लगाकर तिलक वर्मा का शानदार स्वागत किया. 

वायरल हुआ तिलक वर्मा का वीडियो 

अब तिलक वर्मा के इस शानदार स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. तिलक वर्मा की मुस्कुराती हुई तस्वीरें फैंस के बीच छाई हुईं हैं. वीडियो में दिखा कि तिलक ने मुस्कुराते हुए फैंस से हाथ मिलाया, सेल्फी खिंचवाई और उनके उत्साह में खुद भी शरीक हो गए. परिवार के सदस्यों ने भी उनका स्वागत किया. इस दौरान तिलक के बड़े भाई तरुण वर्मा ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए अपने भाई के मैच विनिंग प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त की. दूसरी ओर, एशिया कप जीत के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का भी स्वागत किया गया.

क्यों खास रही तिलक वर्मा की ये पारी?

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में तिलक वर्मा भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े नायक साबित हुए. टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में तिलक वर्मा की नॉटआउट 69 रनों की पारी सबसे अहम साबित हुई. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जिस समय वर्मा बल्लेबाज़ी के लिए आए थे, तब टीम इंडिया मुश्किलों में फंसी हुई थी. टीम इंडिया ने अपने टॉप के 3 बल्लेबाज़ों को सिर्फ 20 रनों पर ही खो दिया था. अभिषेक शर्मा 5 रन, सूर्यकुमार यादव 1 रन और शुभमन गिल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए थे. इस मुश्किल घड़ी में तिलक वर्मा ना सिर्फ मैदान पर टिके रहे बल्कि वो रन भी बनाते रहे और टीम इंडिया के लिए जीत की स्क्रिप्ट भी लिखते रहे. अंत में तिलक वर्मा भारतीय टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे.

