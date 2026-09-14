Home > खेल > बेशर्मी की हद पार! BCCI ने पहले ही दी थी वॉर्निंग, फिर नहीं माने मोहसिन नकवी, आखिर में करवाई बेइज्जती

बेशर्मी की हद पार! BCCI ने पहले ही दी थी वॉर्निंग, फिर नहीं माने मोहसिन नकवी, आखिर में करवाई बेइज्जती

Asia Cup 2026 Trophy Controversy: भारत महिला टीम ने एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराया. इसके बाद ट्रॉफी को लेकर खूब विवाद हुआ. चैंपियन टीम इंडिया ने ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 14, 2026 11:05:51 AM IST

एशिया कप 2026 की ट्रॉफी को लेकर विवाद.
एशिया कप 2026 की ट्रॉफी को लेकर विवाद.


Asia Cup 2026 Trophy Controversy: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 8वीं बार खिताब जीता, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली. इसके पीछे की वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी रहे. दरअसल, मोहसिन नकवी चैंपियन टीम को ट्रॉफी देने के लिए स्टेज पर आए थे, लेकिन टीम इंडिया ने उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से इन्कार कर दिया. इससे पहले साल 2025 में जब भारतीय मेंस टीम ने एशिया कप जीता था, तो उन्होंने भी नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं ली थी.

अब इस साल फिर से वही वाकया देखने को मिला है. इस बीच पता चला है कि मोहसिन नकवी ने खुद अपनी बेइज्जती करवाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI के अधिकारियों ने ACC के अधिकारियों को पहले ही बता दिया था कि अगर भारत फाइनल जीतता है और मोहसिन नकवी पोस्ट प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं, तो टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं लेगी.

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नकवी ने खुद करवाई बेइज्जती

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI ने ACC अधिकारियों को पहले ही बता दिया था कि अगर मोहसिन नकवी प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं, तो भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी. इसके बावजूद मोहसिन नकवी खुद चैंपियन टीम को ट्रॉफी देने के लिए पोस्ट प्रेजेंटेशन में शामिल हुआ. ऐसे में सवाल है कि आखिर मोहसिन नकवी ने ऐसा क्यों किया? क्या वो भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर चले आ रहे विवाद को कम नहीं करना चाहते? अगर नकवी चाहते, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों से टीम इंडिया को ट्रॉफी दिलवा सकते थे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे.

BCCI ने नकवी को दिए थे 2 ऑप्शन

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने खुलासा किया कि भारतीय टीम शुरुआत से ही मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी और मेडल लेने के खिलाफ है. हालांकि इसके बावजूद BCCI ने खेल भावना दिखाते हुए प्रेजेंटशन सेरेमनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ACC के सामने 2 ऑप्शन रखे थे. पहला ऑप्शन था कि ACC के डिप्टी चेयरमैन खालिद अल जारूनी द्वारा भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपी जाए. इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था कि टूर्नामेंट जीतने वाले बोर्ड यानी BCCI के अधिकारी को चैंपियन टीम को ट्रॉफी देने की इजाजत दी जाए. हालांकि मोहसिन नकवी ने दोनों ऑप्शन को ठुकरा दिया और खुद की ट्रॉफी देने पहुंच गए, लेकिन टीम ने साफ मना कर दिया.

क्या बोले टीम के हेड कोच?

मैच के बाद टीम इंडिया के हेड कोच अमोल मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, ‘यह स्टैंड BCCI ने लिया है और हम इसके साथ खड़े हैं. हमारे लिए यह टूर्नामेंट खत्म हो गया है. हम चैंपियन हैं. इतना ही काफी है. बड़े बोर्ड पर लिखा था कि भारत एशिया कप 2026 का चैंपियन है. हमारे लिए यह टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है. हम खुश हैं कि हम चैंपियन बने हैं. अब हम एशियन गेम्स का इंतजार कर रहे हैं.’

Tags: Asia Cup trophy controversymohsin naqvi
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