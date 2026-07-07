Asia Cup 2027: वनडे वर्ल्ड कप से पहले होगी एशिया की सबसे बड़ी ‘जंग’, टूर्नामेंट का शेड्यूल आया सामने

Asia Cup 2027 Schedule: एशिया कप 2027 का शेड्यूल सामने आ गया है. अगले साल बांग्लादेश की मेजबानी में खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट (50 ओवर) में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट की तारीखों है. रिपोर्ट के अनुसार, यह टूर्नामेंट 18 जून से शुरू होगा, जिसके सभी मुकाबले 3 अलग-अलग मैदानों पर खेले जाएंगे. इनमें मीरपुर, चटोग्राम और सिलहट शामिल हैं. क्रिकबज के अनुसार, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2027 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जानकारी मांगी है, जो इस बार 50 ओवर फॉर्मेट में खेला जाएगा. बता दें कि पिछली बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला गया था. अगले साल यह बड़े फॉर्मेट में खेला जाएगा. उसके कुछ ही महीनों बाद वनडे विश्व कप 2027 भी खेला जाना है.

एशिया कप 2027 का शेड्यूल

साल 2025 में एशिया कप सितंबर महीने में खेला गया था, जिसमें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी. हालांकि अगले साल होने वाले एशिया कप की तारीखों को थोड़ा पीछे कर दिया गया है. यह टूर्नामेंट 18 जून को शुरू होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 4 जुलाई को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के मुकाबलों के लिए 3 मैदानों को तैयार किया गया है. हालांकि बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में एशिया कप के लिए वेन्यू पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

🚨 UPDATE ON ASIA CUP 2027 🏆 Format – 50 Overs. Date – June 18 to July 4. Proposed Venues – Mirpur, Chattogram, Sylhet. [Cricbuzz] pic.twitter.com/FvRQQUTWLq — Johns. (@CricCrazyJohns) July 7, 2026

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बांग्लादेश ने आखिरी बार कब की थी एशिया कप की मेजबानी?

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने एशिया कप 2027 की मेजबानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सौंपी है. आखिरी बार बांग्लादेश ने साल 2016 में इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थ, जिसमें बांग्लादेश फाइनल तक पहुंचा था. हालांकि खिताबी मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी. पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल कुछ समय पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं. उनके अध्यक्ष रहते बांग्लादेश पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है.

भारत के बांग्लादेश दौरे को लेकर भी आया अपडेट

भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद के बेटे, इब्राहिम ने बताया कि टीमों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा और जरूरत पड़ी तो सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि BCCI के साथ अब तक द्विपक्षीय सीरीज को लेकर कुछ सकारात्मक नतीजे निकल कर सामने नहीं आ सके हैं.