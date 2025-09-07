Home > खेल > Asia Cup जीतने वाली टीम को कितनी प्राइज मनी मिलेगी, पिछली बार के मुकाबले कितना हुआ इजाफा?

Asia Cup 2025 winner prize money: एशिया कप 2025 को जीतने वाली टीम को 3 लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि दी जाएगी, जो भारतीय मुद्रा में 2.6 करोड़ रुपये के बराबर है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 7, 2025 10:34:48 IST

Asia Cup 2025 Price Money: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर से एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा है और इसका फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा। यह एशिया में होने वाले सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक है। एशिया कप में मिलने वाली इनामी राशि भी यही बताती है। इस बार एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने एशिया कप जीतने वाली टीम की इनामी राशि में भी बढ़ोतरी की है। यह इनामी राशि हजारों या लाखों में नहीं, बल्कि पूरे एक करोड़ रुपये बढ़ाई जा रही है।

एशिया कप 2025 में कितनी मिलेगी ईनामी राशि? (How much prize money will be given in Asia Cup 2025?)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार एशिया कप टी-20 फॉर्मेट (Asia Cup T-20 Format) में आयोजित होने जा रहा है। पिछली बार 2022 में एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला गया था, तब श्रीलंका (Sri Lanka) ने यह टूर्नामेंट जीता था और उस समय दो लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि दी गई थी, जो भारतीय मुद्रा में 1.6 करोड़ रुपये के बराबर है। इस बार एशिया कप 2025 में विजेता को तीन लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि दी जाएगी, जो भारतीय मुद्रा में 2.6 करोड़ रुपये के बराबर है।

भारत का पहला मैच किसके खिलाफ होगा? (Against whom will India’s first match be?)

सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav) की कप्तानी में टीम इंडिया (Team India) एशिया कप में खेलेगी। भारत को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भी शामिल हैं। टीम इंडिया एशिया कप में अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद, दूसरा मैच 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में भारत का तीसरा मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा।

एशिया कप के सभी लीग मैचों के बाद, दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर-4 में जाएंगी। वहां ये चारों टीमें आपस में मैच खेलेंगी। सुपर-4 से दो टीमें फाइनल में पहुँचेंगी और हमें 28 सितंबर को इस एशिया कप का विजेता मिल जाएगा।

एशिया कप के लिए भारत की टीम (India’s squad for Asia Cup)

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल ( उप कप्तान) अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

अगर प्लेइंग इलेवन की बात करें तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। 

