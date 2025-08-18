Home > खेल > Asia Cup 2025 से पहले भारत को बड़ा झटका, बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी, दहाड़े मार रोने लगे फैंस

Asia Cup 2025 से पहले भारत को बड़ा झटका, बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी, दहाड़े मार रोने लगे फैंस

Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार (19 अगस्त) को होगा। इसी बीच, प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 18, 2025 13:16:27 IST

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025

Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट प्रशंसक इस समय सितंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, एशिया कप 2025 अगले महीने की 9 तारीख से शुरू होगा और इसके साथ ही टीम इंडिया एक ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार (19 अगस्त) को होगा। इसी बीच, प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है।

टीम इंडिया के उभरते सितारे ईशान किशन पिछले 1-2 साल से टीम से बाहर हैं। जब इंग्लैंड दौरे पर ऋषभ पंत चोटिल हुए थे, तब खबरें थीं कि ईशान को भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उस समय युवा विकेटकीपर भी चोटिल थे। अब यह पुष्टि हो गई है कि ईशान किशन अभी तक चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसके कारण वह घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी से भी बाहर हो गए हैं।

Tags: asia cup 2025home-hero-pos-4
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
Asia Cup 2025 से पहले भारत को बड़ा झटका, बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी, दहाड़े मार रोने लगे फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia Cup 2025 से पहले भारत को बड़ा झटका, बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी, दहाड़े मार रोने लगे फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia Cup 2025 से पहले भारत को बड़ा झटका, बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी, दहाड़े मार रोने लगे फैंस
Asia Cup 2025 से पहले भारत को बड़ा झटका, बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी, दहाड़े मार रोने लगे फैंस
Asia Cup 2025 से पहले भारत को बड़ा झटका, बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी, दहाड़े मार रोने लगे फैंस
Asia Cup 2025 से पहले भारत को बड़ा झटका, बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी, दहाड़े मार रोने लगे फैंस
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?