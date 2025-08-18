Asia Cup 2025 से पहले भारत को बड़ा झटका, बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी, दहाड़े मार रोने लगे फैंस

Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट प्रशंसक इस समय सितंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, एशिया कप 2025 अगले महीने की 9 तारीख से शुरू होगा और इसके साथ ही टीम इंडिया एक ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार (19 अगस्त) को होगा। इसी बीच, प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है।

टीम इंडिया के उभरते सितारे ईशान किशन पिछले 1-2 साल से टीम से बाहर हैं। जब इंग्लैंड दौरे पर ऋषभ पंत चोटिल हुए थे, तब खबरें थीं कि ईशान को भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उस समय युवा विकेटकीपर भी चोटिल थे। अब यह पुष्टि हो गई है कि ईशान किशन अभी तक चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसके कारण वह घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी से भी बाहर हो गए हैं।