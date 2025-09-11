Home > खेल > भारत से हार के बाद यूएई के कप्तान ने कही ऐसी बात, डर के मारे कांपने लगे पाकिस्तान के खिलाड़ी

भारत से हार के बाद यूएई के कप्तान ने कही ऐसी बात, डर के मारे कांपने लगे पाकिस्तान के खिलाड़ी

IND VS UAE: 9 विकेट से भारत से हार मिलने के बाद यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय टीम बेहतरीन है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 11, 2025 11:46:00 IST

IND VS UAE
IND VS UAE

Asia Cup 2025: भारत ने अपने एशिया कप 2025 (asia cup 2025) के अभियान की शुरुआत जीत के साथ की. टीम इंडिया ने  सिर्फ 13 ओवर में ही मुकाबले को अपने नाम कर लिया. भारत के इस जीत से कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) बेहद खूश नजर आएं. उन्होने इस शानदार जीत के बाद आगामी मुकाबले के लिए पाकिस्तान को खुली चुनौती भी दी. लेकिन आपको जानकर  हैरानी होगी की यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने भी एक बातचीत में पाकिस्तान को टीम इंडिया को लेकर चेतावनी दी है.

पाकिस्तान से मुकाबले को लेकर भारतीय कप्तान ने कही ये बात

बता दें कि भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. इसी को लेकर यूएई के खिलाफ जीत के बाद जब भारत के कप्तान से सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हम उत्साहित हैं. हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उत्सुक है. और हम उस शानदार मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

यूएई के कप्तान ने कही ये बात

अब सूर्यकुमार यादव ने अपनी बात कह दी है. लेकिन, इसके बाद यूएई के कप्तान ने टीम इंडिया को लेकर पाकिस्तान को जो संदेश दिया, वह और भी ज़बरदस्त था. भारत से हार के बाद यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने पाकिस्तान को चेताया, बताया क्यों है टीम इंडिया नंबर 1 टीम?

यूएई के कप्तान ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय टीम बेहतरीन है. जिसकी गेंदबाजी बेहतरीन है. वह हर बल्लेबाज के लिए अलग रणनीति बनाती है और उसे मैदान पर लागू करती है. यही वजह है कि यह टीम नंबर 1 है.

बता दें कि टीम इंडिया आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर वन टीम है. लेकिन मुहम्मद वसीम ने बताया कि ऐसा क्यों है? यूएई के कप्तान के ये शब्द पाकिस्तान के लिए चेतावनी जैसे हैं. 

भारत पाक मुकाबले में क्या हुआ ? 

मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और यूएई के बल्लेबाजों को रन बनाने का ज्यादा मौका नहीं दिया. यूएई की ओर से सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू ने सबसे ज्यादा 22 और कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए. इस जोड़ी के अलावा कोई भी बल्लेबाज 10 रन का आंकड़ा नहीं छू सका.

टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी 

भारत के सभी गेंदबाजों ने काफी किफायती गेंदबाजी की. खासकर कुलदीप यादव और शिवम दुबे सबसे सफल रहे. कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. वहीं, शिवम दुबे ने भी सिर्फ 2 ओवर फेंके और 4 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. इनके अलावा जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती 1-1 विकेट लेने में कामयाब रहे.

52 रनों का लक्ष्य

टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए महज 52 रनों का लक्ष्य मिला था. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की और पहली ही गेंद से आक्रामक अंदाज में पारी की शुरुआत की. अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार अंदाज में 15 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे. वहीं, शुभमन गिल ने 8 गेंदों में 16 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 1 गेंद खेली और उस पर एक छक्का लगाया. जिसकी बदौलत भारत ने यह लक्ष्य महज 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया.

संजू या गिल किसे मिलेगा भारत के प्लेइंग-11 में स्थान? ऐसी हो सकती है UAE की टीम

Tags: asia cup 2025IND VS PAKIND vs UAE
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
भारत से हार के बाद यूएई के कप्तान ने कही ऐसी बात, डर के मारे कांपने लगे पाकिस्तान के खिलाड़ी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भारत से हार के बाद यूएई के कप्तान ने कही ऐसी बात, डर के मारे कांपने लगे पाकिस्तान के खिलाड़ी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत से हार के बाद यूएई के कप्तान ने कही ऐसी बात, डर के मारे कांपने लगे पाकिस्तान के खिलाड़ी
भारत से हार के बाद यूएई के कप्तान ने कही ऐसी बात, डर के मारे कांपने लगे पाकिस्तान के खिलाड़ी
भारत से हार के बाद यूएई के कप्तान ने कही ऐसी बात, डर के मारे कांपने लगे पाकिस्तान के खिलाड़ी
भारत से हार के बाद यूएई के कप्तान ने कही ऐसी बात, डर के मारे कांपने लगे पाकिस्तान के खिलाड़ी