Asia Cup 2025: पाकिस्तान के लिए काल हैं ये 5 धाकड़ खिलाड़ी, भारत को दिलाएंगे एशिया कप का खिताब!

Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए आज इन्तजार ख़त्म हुआ जब BCCI ने अगले महीने 9 सितंबर से होने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का पहला मैच 10 सितंबर को है। टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में एक मज़बूत टीम चुनी है। बल्लेबाज़ी हो या गेंदबाज़ी, भारतीय टीम में कई खिलाड़ी हैं, लेकिन आइए जानते हैं उन पाँच खिलाड़ियों के बारे में जो टीम इंडिया के हर मैच में तहलका मचाएँगे।

August 19, 2025 16:04:19 IST

Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए आज इन्तजार ख़त्म हुआ जब BCCI ने अगले महीने 9 सितंबर से होने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का पहला मैच 10 सितंबर को है। टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में एक मज़बूत टीम चुनी है। बल्लेबाज़ी हो या गेंदबाज़ी, भारतीय टीम में कई खिलाड़ी हैं, लेकिन आइए जानते हैं उन पाँच खिलाड़ियों के बारे में जो टीम इंडिया के हर मैच में तहलका मचाएँगे।

जसप्रीत बुमराह

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में सबसे बड़े मैच विनर जसप्रीत बुमराह हैं। इंग्लैंड दौरे पर चोट और कार्यभार प्रबंधन के कारण केवल तीन टेस्ट खेलने वाले बुमराह ने एशिया कप के लिए टीम की घोषणा से पहले ही अपनी उपलब्धता की जानकारी दे दी थी। ऐसे में यह साफ था कि बुमराह इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार हैं। टीम इंडिया में बुमराह का नाम आते ही विरोधी टीम के बल्लेबाजों में डर का माहौल बन जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है  फिलहाल बुमराह से ज़्यादा खतरनाक कोई और गेंदबाज नहीं है। 

अक्षर पटेल

सीमित ओवरों में स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल से बेहतर विकल्प कोई और नहीं हो सकता था। अक्षर अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन के अलावा, अक्षर एक बेहतरीन क्षेत्ररक्षक भी हैं। ऐसे में वह टीम को एक मजबूत संतुलन प्रदान करते हैं। वह बीच के ओवरों में रनों का प्रवाह रोकने के साथ-साथ विकेट लेकर मैच का रुख पलटने में भी माहिर हैं।

सूर्यकुमार यादव

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ख़ुद कप्तान सूर्यकुमार यादव का है। टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्या मैदान की चारों दिशाओं में गेंदबाज़ों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। हालाँकि, टीम के चयन से पहले सूर्या को लेकर चिंता थी कि वह एशिया कप में खेल पाएँगे या नहीं, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट हैं। सूर्या के फिट होने से गेंदबाज़ों की भी नींद उड़ गई है। क्योंकि सूर्यकुमार यादव का भारतीय टीम में होना टीम के चैंपियन बनने की गारंटी है। क्योंकि सूर्या जिस तरह से बल्लेबाज़ी करते हैं, उससे मैच का रुख कभी भी पलट सकता है।

अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा का जलवा आईपीएल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ मैच में सभी ने देखा है। अभिषेक उन खिलाड़ियों में से हैं जो भारत को जीत दिलाने का दम रखते हैं। खासकर पावरप्ले के ओवरों में अभिषेक कहर विपक्षी टीम पर कुछ ज्यादा ही बड़पता हैं। शुरुआती 6 ओवरों में उनकी बल्लेबाजी मैच का रुख तय कर देती है। यही नहीं, अभिषेक पार्ट-टाइम ऑफ-बॉलिंग भी करते हैं। ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर अभिषेक गेंद से भी कहर बरपाने से नहीं हिचकिचाएंगे। यही वजह है कि अभिषेक शर्मा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो भारतीय टीम को एशिया कप में चैंपियन बना सकते हैं।

अर्शदीप सिंह

एशिया कप में टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित होने वाला खिलाड़ी अर्शदीप सिंह हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने टी20 फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी की है। अर्शदीप ने सीमित ओवरों के खेल में टीम इंडिया के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। खासकर डेथ ओवरों में, सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के मेल से वह और भी खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे में अगर अर्शदीप सिंह का जादू एशिया कप में चल गया, तो टीम इंडिया को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।

