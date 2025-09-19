Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का 11वां मुकाबला श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान (sri vs afg) के बीच खेला गया. मुकाबले को श्रीलंका ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया. वहीं अब एक बूरी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि मैच के दौरान ही एक युवा खिलाड़ी ने अपने पिता को खो दिया.यह खिलाड़ी 18 सितंबर को अबू धाबी में श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान के बीच हुए मैच का हिस्सा था.मैच के बाद जैसे ही यह जानकारी खिलाड़ियों को दी गई, पूरी टीम शोक में डूब गई.

श्रीलंकाई क्रिकेटर को लगा सदमा

ये खिलाड़ी श्रीलंकाई क्रिकेटर दुनिथ वेलालगे है जिनको मैच के बाद गहरा सदमा लगा. उनके पिता, सुरंगा वेलालगे का निधन हो गया है. यह दुखद घटना उसी दिन हुई जिस दिन दुनिथ एशिया कप में अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे. श्रीलंका ने मैच जीतकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली. दुनिथ वेलालगे ने मैच में हिस्सा लिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद ही उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली, जिससे वह सदमे में आ गए.

घर लौटा खिलाड़ी

इस घटना के बाद, डुनिथ वेलालगे तुरंत स्वदेश लौट गए, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या वह एशिया कप के बाकी मैचों में खेल पाएंगे. श्रीलंका का सामना अब सुपर फ़ोर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत जैसी मज़बूत टीमों से है, और डुनिथ वेलालगे की अनुपस्थिति टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है.

The moment when Sri Lanka’s coach Sanath Jayasuriya and Team manager informed Dunith Wellallage about the demise of his father right after the match. Dunith’s father passed away due to a sudden heart attack. He was 54.🥲

video credits- Dhanushka pic.twitter.com/P01nFFWlVW — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 18, 2025

क्या 5 छक्के ने ली जान ?

मृत्यु का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस घटना को मैच से जोड़ रही हैं. दरअसल, डुनिथ वेलालगे ने अफ़ग़ानिस्तान की पारी का आखिरी ओवर फेंका था, जो काफ़ी महंगा साबित हुआ. मोहम्मद नबी ने इस ओवर में पांच छक्के लगाए और कुल 32 रन दिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी ओवर के बाद डुनिथ वेलालगे के पिता को दिल का दौरा पड़ा. हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस घटना पर कोई अपडेट जारी नहीं किया है.

The moment reporters told Mohammad Nabi about passing away of Dinuth Wellalage Father due to heart attack. Reporter told him that it happened during mid break of the match & sri lankan team told wellalage after the game.pic.twitter.com/OQT30OqvSE — Rajiv (@Rajiv1841) September 18, 2025

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें श्रीलंकाई कोच सनथ जयसूर्या और टीम मैनेजर डुनिथ वेलालगे मैच के बाद उन्हें उनके पिता के निधन की जानकारी देते नज़र आ रहे हैं. इस बीच, अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी भी मैच के बाद इस घटना के बारे में बताए जाने पर स्तब्ध रह गए.