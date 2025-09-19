Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो
Home > खेल > Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो

Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो

एशिया कप 2025 के बीच में एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के पिता का निधन हो गया है. इस खबर के बाद पूरी टीम शोक में डूब गई.

By: Divyanshi Singh | Published: September 19, 2025 11:25:05 AM IST

Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का 11वां मुकाबला श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान (sri vs afg) के बीच खेला गया. मुकाबले को श्रीलंका ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया. वहीं अब एक बूरी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि मैच के दौरान ही एक युवा खिलाड़ी ने अपने पिता को खो दिया.यह खिलाड़ी 18 सितंबर को अबू धाबी में श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान के बीच हुए मैच का हिस्सा था.मैच के बाद जैसे ही यह जानकारी खिलाड़ियों को दी गई, पूरी टीम शोक में डूब गई. 

श्रीलंकाई क्रिकेटर को लगा सदमा

ये खिलाड़ी श्रीलंकाई क्रिकेटर दुनिथ वेलालगे है जिनको मैच के बाद गहरा सदमा लगा. उनके पिता, सुरंगा वेलालगे का निधन हो गया है. यह दुखद घटना उसी दिन हुई जिस दिन दुनिथ एशिया कप में अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे. श्रीलंका ने मैच जीतकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली. दुनिथ वेलालगे ने मैच में हिस्सा लिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद ही उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली, जिससे वह सदमे में आ गए.

घर लौटा खिलाड़ी

इस घटना के बाद, डुनिथ वेलालगे तुरंत स्वदेश लौट गए, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या वह एशिया कप के बाकी मैचों में खेल पाएंगे. श्रीलंका का सामना अब सुपर फ़ोर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत जैसी मज़बूत टीमों से है, और डुनिथ वेलालगे की अनुपस्थिति टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है.

क्या 5 छक्के ने ली जान ?

मृत्यु का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस घटना को मैच से जोड़ रही हैं. दरअसल, डुनिथ वेलालगे ने अफ़ग़ानिस्तान की पारी का आखिरी ओवर फेंका था, जो काफ़ी महंगा साबित हुआ. मोहम्मद नबी ने इस ओवर में पांच छक्के लगाए और कुल 32 रन दिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी ओवर के बाद डुनिथ वेलालगे के पिता को दिल का दौरा पड़ा. हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस घटना पर कोई अपडेट जारी नहीं किया है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें श्रीलंकाई कोच सनथ जयसूर्या और टीम मैनेजर डुनिथ वेलालगे मैच के बाद उन्हें उनके पिता के निधन की जानकारी देते नज़र आ रहे हैं. इस बीच, अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी भी मैच के बाद इस घटना के बारे में बताए जाने पर स्तब्ध रह गए.

Tags: asia cup 2025Dunith WellalageDunith Wellalage father diesSRI LANKAsri vs afg
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो
Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो
Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो
Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी के 5 छक्के ने ली श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता की जान? वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो