क्या PCB के इस फैसले से मुंह के बल गिरना पाकिस्तान? बाबर या सलमान अली आगा कौन है बेहतर कप्तान

Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के बाद हर कोई हैरान रह गया। क्योकि पीसीबी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया है। वहीं सलमान अली आगा को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया है। पीसीबी के इस ऐलान से फैंस और एक्सपर्ट दोनों ही हैरान हैं। यह समझने के लिए कि पीसीबी का यह फैसला कितना सही है। आइए सलमान अली आगा और बाबर आज़म के टी20 कप्तानी रिकॉर्ड पर एक नज़र डालते हैं।

सलमान अली आगा का कप्तानी रिकॉर्ड

सलमान अली आगा को हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान की कमान सौंपी गई है। 2024 और 2025 के बीच, उन्होंने 18 मैचों में टीम का नेतृत्व किया है, जिसमें 9 जीते और 9 हारे हैं, जिससे उनकी जीत का प्रतिशत 50% है। बल्लेबाज़ी में सलमान अली आगा ने अब तक पाकिस्तान के लिए 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया है, जिसमें उन्होंने 27.14 की औसत और 115.85 के स्ट्राइक रेट से 380 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए हैं।

बाबर आज़म का कप्तानी रिकॉर्ड

दूसरी ओर बाबर आज़म का कप्तानी करियर कहीं ज़्यादा अनुभवी है। 2019 से 2024 तक, उन्होंने 85 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की, जहाँ टीम ने 48 मैच जीते और 29 हारे। उनकी जीत का प्रतिशत प्रभावशाली 56.47 है।

व्यक्तिगत रूप से बाबर बल्ले से असाधारण रहे हैं। 128 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 39.83 की औसत और 129.22 के स्ट्राइक रेट से 4223 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 शतक और 36 अर्धशतक हैं जिससे वह टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

कप्तान के रूप में कौन बेहतर है?

दोनों की तुलना करने पर, बाबर आज़म के पास कप्तान के रूप में स्पष्ट रूप से अधिक अनुभव और बेहतर आँकड़े हैं। हालाँकि, पीसीबी ने सलमान अली आगा में दीर्घकालिक विकल्प के तौर पर निवेश करने का फैसला किया है, जो एक युवा टीम बनाने की दिशा में बदलाव का संकेत है। 2025 का एशिया कप इस बात की असली परीक्षा होगी कि यह दांव कितना कारगर साबित होता है।