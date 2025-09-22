पाकिस्तान ने अब इस शख्स पर डाला हार का दोष, सुन ICC भी दंग
ind vs pak:भारत से हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने अंपायर के फैसले को लेकर एक गजब का बयान दिया है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 22, 2025 3:56:57 PM IST

IND VS PAK: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के सुपर फ़ोर मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान ने इस मैच के लिए अपनी टीम में कई बदलाव किए. सबसे बड़ा बदलाव उनकी सलामी जोड़ी में हुआ. साहिबज़ादा फरहान और फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत की. मज़बूत शुरुआत का फ़ायदा मिलता दिख रहा था. हालांकि, तीसरे ओवर में फखर जमान हार्दिक पांड्या की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए, जिससे पाकिस्तान को पहला झटका लगा. मैच के बाद फखर जमान के आउट होने पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने अपनी चुप्पी तोड़ी.

सलमान आगा अंपायर के फ़ैसले पर सवाल उठाते नज़र आए. भारत से सुपर फ़ोर मैच हारने के बाद, जब सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो उनसे फखर जमान के आउट होने पर सवाल किया गया. जवाब में, पाकिस्तानी कप्तान ने अंपायर के फ़ैसले पर सवाल उठाए. पाकिस्तानी कप्तान ने क्या कहा, इस पर चर्चा करने से पहले, आइए समझते हैं कि मैदान पर क्या हुआ. 

जमान कैसे आउट हुए?

पाकिस्तान की पारी का तीसरा ओवर था. हार्दिक पांड्या के ओवर की तीसरी गेंद फखर जमां के बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट के पीछे गई, जिसे संजू सैमसन ने लपका. गेंद उनके दस्तानों में लगते ही सैमसन ने ज़ोरदार अपील की. ​​मैदानी अंपायर ने कैच वैध था या नहीं, यह जानने के लिए तीसरे अंपायर से सलाह ली. तीसरे अंपायर ने हर कोण से फुटेज की जांच की और फखर जमां को आउट घोषित कर दिया. पाकिस्तानी बल्लेबाज तीसरे अंपायर के फैसले से हैरान और नाखुश दिखाई दिए.

अंपायर की गलती!

फखर जमां अच्छी लय में दिख रहे थे. इसलिए, उनका आउट होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था. मैच के बाद, सलमान आगा से इस घटना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके लिए गेंद उछलकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई. उन्होंने आगे कहा कि अंपायर से गलती हो सकती है.

IND vs PAK: बल्लेबाज़ों का चलेगा बल्ला या गेंदबाज़ मचाएंगे हल्ला, कैसा रहेगा दुबई की पिच का मिज़ाज?

मैच रेफ़री को हटाने की मांग

एशिया कप 2025 में यह दूसरी बार है जब पाकिस्तानी टीम अपनी हार का इस तरह से विलाप करती नज़र आई है. सुपर फ़ोर मैच में तीसरे अंपायर के फ़ैसले पर सवाल उठाने वाली पाकिस्तानी टीम ने ग्रुप स्टेज में हार के बाद मैच रेफ़री को हटाने की मांग की थी. ज़ाहिर है, यह पाकिस्तान के लिए एक पुरानी समस्या है। जहां तक फ़ख़र ज़मान के आउट होने की बात है, तो वह साफ़ तौर पर आउट थे क्योंकि गेंद उछली नहीं बल्कि सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों में जा गिरी.

अभिषेक शर्मा की पारी की वजह से टूट गया पाक, फाइनल में पहुंचने का सपना हुआ चकनाचूर!

Tags: asia cup 2025fakhar zamanFakhar Zaman wicket controversyInd Vs Pak MatchSalman Ali Agha
