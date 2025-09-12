भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अफरीदी ने उगला जहर, कर दी हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के घरों को आग लगाने वाली बात!

Shahid Afridi: एशिया कप 2025 (asia cup 2025) का आगाज हो गया है. भारत और पाकिस्तान (ind vs pak) 14 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे. इसके ठिक पहले ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (shahid afridi) भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं. अफरीदी का एक बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में अफरीदी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में खिलाड़ियों को उनके घर जलाने की धमकियां मिलती हैं. बता दें कि पहलगाम हमले कि वजह से भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के बहिष्कार की मांग की जा रही थी. पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी. इसके बाद भी पाक के पूर्व खिलाड़ी जहर उगल रहा है.

पाकिस्तान के मीडिया चैनल समा टीवी पर अफरीदी ने ये बयान दिया. इसका एक क्लिप अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें वह भारत को लेकर बिना मतलब की बात कर रहे हैं. वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में खिलाड़ियों को उनके घर जलाने की धमकियां मिलती हैं.पाक के पूर्व खिलाड़ी यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे कहा कि कुछ खिलाड़ी खुद को जन्म से भारतीय साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अब एशिया कप 2025 में कमेंट्री भी कर रहे हैं.

अफरीदी ने क्या कहा ?

पाकिस्तान के खिलाड़ी ने समा टीवी से बात करते हुए कहा कि “वहां पर बहुत ज्यादा है. वो घरों तक पहुंच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को, तो अब मैं क्या कहूं. कुछ ऐसे हैं जो अभी तक साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी है. जब से वो पैदा हुए हैं यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं. और फिर एशिया कप में जाकर कमेंटरी भी कर हे हैं.”

भारत-पाकिस्तान मुकाबला

पहलगाम हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की मांग उठी थी. जिसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया था कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी बाइलेटरल सीरीज नहीं खेलागा. लेकिन मल्टीटीम टूर्नामेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय या एशिया कप टूर्नामेंट में भारत खेलेगा. वहीं जहां भारत और पाकिस्तान मुकाबले को देखने के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता था इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर लिखे जाने तक स्टेडियम के सभी स्टैंड्स में टिकट उपलब्ध हैं. जबकि इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में जब दोनों टीमें दुबई में भिड़ी थीं, तो उस मैच के टिकट कुछ ही घंटों में बिक गए थे.