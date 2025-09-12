Home > खेल > भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अफरीदी ने उगला जहर, कर दी हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के घरों को आग लगाने वाली बात!

भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अफरीदी ने उगला जहर, कर दी हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के घरों को आग लगाने वाली बात!

Shahid Afridi: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अफरीदी ने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे सुन कर हर कोई हैरान रह गया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 12, 2025 08:46:00 IST

shahid afridi
shahid afridi

Shahid Afridi: एशिया कप 2025 (asia cup 2025) का आगाज हो गया है. भारत और पाकिस्तान (ind vs pak)  14 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे. इसके ठिक पहले ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (shahid afridi) भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं. अफरीदी का एक बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में अफरीदी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में खिलाड़ियों को उनके घर जलाने की धमकियां मिलती हैं. बता दें कि पहलगाम हमले कि वजह से भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के बहिष्कार की मांग की जा रही थी. पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी. इसके बाद भी पाक के पूर्व खिलाड़ी जहर उगल रहा है.

पाकिस्तान के मीडिया चैनल समा टीवी पर अफरीदी ने ये बयान दिया. इसका एक क्लिप अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें वह भारत को लेकर बिना मतलब की बात कर रहे हैं. वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में खिलाड़ियों को उनके घर जलाने की धमकियां मिलती हैं.पाक के पूर्व खिलाड़ी यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे कहा कि कुछ खिलाड़ी खुद को जन्म से भारतीय साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अब एशिया कप 2025 में कमेंट्री भी कर रहे हैं.

अफरीदी ने क्या कहा ? 

पाकिस्तान के खिलाड़ी ने समा टीवी से बात करते हुए कहा कि “वहां पर बहुत ज्यादा है. वो घरों तक पहुंच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को, तो अब मैं क्या कहूं. कुछ ऐसे हैं जो अभी तक साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी है. जब से वो पैदा हुए हैं यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं. और फिर एशिया कप में जाकर कमेंटरी भी कर हे हैं.”

Asia Cup 2025 फैंस इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे भारत-पाक मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

भारत-पाकिस्तान मुकाबला 

पहलगाम हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की मांग उठी थी. जिसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया था कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी बाइलेटरल सीरीज नहीं खेलागा. लेकिन मल्टीटीम टूर्नामेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय या एशिया कप टूर्नामेंट में भारत खेलेगा. वहीं जहां भारत और पाकिस्तान मुकाबले को देखने के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता था इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर लिखे जाने तक स्टेडियम के सभी स्टैंड्स में टिकट उपलब्ध हैं. जबकि इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में जब दोनों टीमें दुबई में भिड़ी थीं, तो उस मैच के टिकट कुछ ही घंटों में बिक गए थे.

BCCI अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान, जाने क्या कुछ कहा?

Tags: asia cup 2025home-hero-pos-5IND VS PAKshahid afridi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अफरीदी ने उगला जहर, कर दी हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के घरों को आग लगाने वाली बात!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अफरीदी ने उगला जहर, कर दी हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के घरों को आग लगाने वाली बात!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अफरीदी ने उगला जहर, कर दी हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के घरों को आग लगाने वाली बात!
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अफरीदी ने उगला जहर, कर दी हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के घरों को आग लगाने वाली बात!
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अफरीदी ने उगला जहर, कर दी हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के घरों को आग लगाने वाली बात!
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अफरीदी ने उगला जहर, कर दी हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के घरों को आग लगाने वाली बात!