PAK vs SL: हारते ही Asia cup से होंगे बाहर! किसका पलड़ा है भारी? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड, संभावित प्लेइंग 11

आज एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच क़रो या मरो का मुकाबला खेला जाएगा. अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है. खासकर पाकिस्तान के लिए यह जंग अस्तित्व की है, क्योंकि अगर आज हार मिली तो उनका एशिया कप का सफ़र यहीं पर थम जाएगा. वहीं श्रीलंका की टीम भी जीत दर्ज करके फाइनल की उम्मीदों को मज़बूत करना चाहेगी. इस हाई-वोल्टेज मैच में हर गेंद और हर रन का रोमांच देखने लायक होगा.

2025 एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शीर्ष चार में पहुँच गए हैं. भारत और बांग्लादेश ने सुपर 4 के अपने पहले मैच जीते हैं. भारत ने पाकिस्तान को और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया. आज का मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच है. आज जो भी टीम हारेगी, उसका टूर्नामेंट से बाहर होना लगभग तय है.

पाकिस्तान और श्रीलंका का हेड टू हेड रिकॉर्ड

कागज़ पर पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें एक जैसी हैं, और यह कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंका के बल्लेबाज़ ज़्यादा आक्रामक हैं. दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 13 बार हराया है, जबकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को 10 मैचों में हराया है. हालाँकि, ये आँकड़े पुराने हैं. श्रीलंका के मौजूदा फ़ॉर्म को देखते हुए, यह कहना सही होगा कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाला मैच कांटे का हो सकता है.

कैसा खेलेगी शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की पिच

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच यह मैच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह पिच बल्लेबाज़ों के लिए मददगार है. यहाँ एक हाई-स्कोरिंग मैच होने की संभावना है. श्रीलंका ने लीग चरण में इस मैदान पर दो मैच खेले थे और दोनों में जीत हासिल की थी. इस पिच पर बल्लेबाजी आसान होगी. टॉस जीतने वाली टीम लक्ष्य का पीछा करने का विकल्प चुन सकती है.

किसका पलड़ा है भारी

हमारा मैच प्रेडिक्शन मीटर बताता है कि यह मैच कांटे का होगा. हालाँकि, पाकिस्तान प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा. पाकिस्तान के मैच जीतने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन श्रीलंका भी एक मज़बूत टीम है. इसलिए, इस मैच के विजेता की भविष्यवाणी करना आसान नहीं होगा.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन

साहिबज़ादा फरहान, फखर ज़मान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज़/हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ़, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद, और सलमान मिर्ज़ा/शाहीन अफरीदी

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग इलेवन

पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा

