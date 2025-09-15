पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग

IND VS PAK Viral Video: दुबई में कल भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया। भारी बवाल और भारत में बॉयकॉट की मांग के बीच खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव की टीम इंडिया ने दमदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। मुकाबले के दौरान मैदान पर भले की माहौल तनावपूर्ण था। लेकिन एक पाकिस्तानी प्रशंसक ने मैच के दौरान कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी प्रशंसक मैच के बीच में अपनी जर्सी बदलते हुए कैमरे में कैद हो गया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहा है वीडियो

वीडियो में पाकिस्तानी प्रशंसक को अपनी हरी पाकिस्तानी शर्ट को नीली भारतीय शर्ट से बदलते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और मीम्स की झड़ी लग गई। जर्सी बदलने वाली ये घटना बता रही है कि पाकिस्तान के नजरिए से ये मैच कैसा रहा। भारत ने शुरू से अंत तक मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की जिससे पाकिस्तानी प्रशंसक निराश हो गए। हालांकि पाकिस्तानी प्रशंसक के इस वीडियो ने तनाव के बीच सभी को हंसने का मौका दे दिया।

यहां देखें वायरल वीडियो





पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर फ्लॉप

मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन उसका ये फैसला उसी पर भारी पड़ गया। भारतीय गेंदबाजों के आगे पाक की टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रही। हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर सैम अयूब को आउट कर दिया, जो खाता भी नहीं खोल पाए। फिर अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हैरिस का भी विकेट ले लिया और इस तरह पाकिस्तान ने शुरुआती 8 गेंदों में 2 विकेट गंवा दिए। इसके बाद साहिबज़ादा फरहान (40) और फखर ज़मान (17) ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की फिरकी ने अपना जाल बिछा दिया, जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज एक के बाद एक फंसते चले गए।

महज़ 97 रनों पर 8 विकेट गंवाने वाली पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरकार सिर्फ़ 16 गेंदों में 33 रन बनाकर टीम को 127 रनों तक पहुंचाया। टीम इंडिया के लिए कुलदीप ने सिर्फ़ 18 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि अक्षर ने भी 18 रन देकर 2 विकेट लिए। बुमराह ने 2 विकेट लिए।

इसके बाद भारतीय टीम की बारी आई और अभिषेक शर्मा ने शाहीन की पहली ही गेंद पर चौका जड़ा, जबकि दूसरी गेंद पर छक्का भी जड़ा। इसके बाद अगले ओवर में शुभमन गिल (10) ने लगातार 2 चौके लगाए लेकिन सैम अयूब ने उन्हें आउट कर दिया। अभिषेक (31 रन, 13 गेंद) ने फिर अगले ओवर में शाहीन पर एक चौका और एक छक्का लगाया। लेकिन चौथे ओवर में अयूब ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। लेकिन उन्होंने तेज़ शुरुआत दी थी, जिसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर आराम से टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया।

अयूब ने 97 के स्कोर पर तिलक को भी बोल्ड कर दिया लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद कप्तान सूर्या और शिवम दुबे ने मिलकर टीम को जीत तक पहुँचाया। 16वें ओवर में सूर्या ने शानदार छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वोच्च टी20 स्कोर बनाया और 47 रन बनाकर नाबाद लौटे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर-4 राउंड में भी अपनी जगह पक्की कर ली।