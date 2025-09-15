पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग
Home > खेल > पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग

पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग

IND vs PAK Asia Cup:एशिया कप के बेहद अहम भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान एक पाकिस्तानी के बीच मैच में जर्सी बदलने पर हंगामा मच गया।

By: Divyanshi Singh | Published: September 15, 2025 12:39:34 PM IST

Pakistan fan changes jersey mid-match against India
Pakistan fan changes jersey mid-match against India

IND VS PAK Viral Video: दुबई में कल भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया। भारी बवाल और भारत में बॉयकॉट की मांग के बीच खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव की टीम इंडिया ने दमदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। मुकाबले के दौरान मैदान पर भले की माहौल तनावपूर्ण था। लेकिन एक पाकिस्तानी प्रशंसक ने मैच के दौरान कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी प्रशंसक मैच के बीच में अपनी जर्सी बदलते हुए कैमरे में कैद हो गया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहा है वीडियो

वीडियो में पाकिस्तानी प्रशंसक को अपनी हरी पाकिस्तानी शर्ट को नीली भारतीय शर्ट से बदलते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और मीम्स की झड़ी लग गई। जर्सी बदलने वाली ये घटना बता रही है कि पाकिस्तान के नजरिए से ये मैच कैसा रहा। भारत ने शुरू से अंत तक मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की जिससे पाकिस्तानी प्रशंसक निराश हो गए। हालांकि पाकिस्तानी प्रशंसक के इस वीडियो ने तनाव के बीच सभी को हंसने का मौका दे दिया।

यहां देखें वायरल वीडियो 



पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर फ्लॉप

मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन उसका ये फैसला उसी पर भारी पड़ गया। भारतीय गेंदबाजों के आगे पाक की टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रही। हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर सैम अयूब को आउट कर दिया, जो खाता भी नहीं खोल पाए। फिर अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हैरिस का भी विकेट ले लिया और इस तरह पाकिस्तान ने शुरुआती 8 गेंदों में 2 विकेट गंवा दिए। इसके बाद साहिबज़ादा फरहान (40) और फखर ज़मान (17) ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की फिरकी ने अपना जाल बिछा दिया, जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज एक के बाद एक फंसते चले गए।

महज़ 97 रनों पर 8 विकेट गंवाने वाली पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरकार सिर्फ़ 16 गेंदों में 33 रन बनाकर टीम को 127 रनों तक पहुंचाया। टीम इंडिया के लिए कुलदीप ने सिर्फ़ 18 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि अक्षर ने भी 18 रन देकर 2 विकेट लिए। बुमराह ने 2 विकेट लिए।

इसके बाद भारतीय टीम की बारी आई और अभिषेक शर्मा ने शाहीन की पहली ही गेंद पर चौका जड़ा, जबकि दूसरी गेंद पर छक्का भी जड़ा। इसके बाद अगले ओवर में शुभमन गिल (10) ने लगातार 2 चौके लगाए लेकिन सैम अयूब ने उन्हें आउट कर दिया। अभिषेक (31 रन, 13 गेंद) ने फिर अगले ओवर में शाहीन पर एक चौका और एक छक्का लगाया। लेकिन चौथे ओवर में अयूब ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। लेकिन उन्होंने तेज़ शुरुआत दी थी, जिसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर आराम से टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया।

अयूब ने 97 के स्कोर पर तिलक को भी बोल्ड कर दिया लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद कप्तान सूर्या और शिवम दुबे ने मिलकर टीम को जीत तक पहुँचाया। 16वें ओवर में सूर्या ने शानदार छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वोच्च टी20 स्कोर बनाया और 47 रन बनाकर नाबाद लौटे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर-4 राउंड में भी अपनी जगह पक्की कर ली।

सूर्यकुमार ने नहीं मिलाया हाथ तो ACC के सामने रोने लगे पाक के टीम मैनेजर, अब PCB ने उठाया बड़ा कदम

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग
पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग
पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग
पाक की हार देख भारतीय बना पाकिस्तानी शख्स,Video देख शहबाज-मुनीर रह गए दंग