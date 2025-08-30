Home > खेल > Asia Cup 2025 के मैचों में हुआ बड़ा बदलाव, आधे घंटे की देरी से शुरू होंगे सारे मुकाबले, जानिए क्यों लिया गया फैसला?

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 अगले महीने से शुरू होने वाला है। इस बीच, टूर्नामेंट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, एशिया कप 2025 के मैचों के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है।

August 30, 2025

Asia Cup 2025 Matches Timings Changed: एशिया कप 2025 अगले महीने से शुरू होने वाला है। इस बीच, टूर्नामेंट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, एशिया कप 2025 के मैचों के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। फाइनल समेत टूर्नामेंट के 19 में से 18 मैच अब शाम 6:30 बजे (खाड़ी मानक समय) यानी भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होंगे। यह बदलाव पहले से तय समय से आधा घंटा देरी से होगा।

मैचों के समय में बड़ा बदलाव

दरअसल, सितंबर के महीने में खाड़ी देशों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और देर शाम तक इतना ही गर्म रहता है। खिलाड़ियों को इतनी भीषण गर्मी से बचाने के लिए क्रिकेट बोर्ड ने मैचों के समय को थोड़ा बढ़ाने का अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव प्रसारकों को भेजा गया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।

इस बदलाव का असर सभी डे-नाइट मैचों पर पड़ेगा, लेकिन टूर्नामेंट का एकमात्र डे-नाइट मैच अपने पुराने समय पर ही खेला जाएगा। यह मैच 15 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान के बीच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

8 टीमों के बीच होगा मुकाबला

एशिया कप 9 सितंबर से अबू धाबी में शुरू होगा, जहाँ अफ़ग़ानिस्तान और हांगकांग की टीमें आमने-सामने होंगी। इस बार आठ टीमें ख़िताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी और फ़ाइनल तक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर, प्रशंसक अब रात 8 बजे से क्रिकेट का आनंद ले सकेंगे और खिलाड़ियों को भी चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।

एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। दोनों टीमों के बीच 14 सितंबर को आमने-सामने होंगी। इसके बाद, दोनों टीमों के सुपर-4 में भिड़ने की संभावना है। भारत और पाकिस्तान के अलावा, ग्रुप-ए में ओमान और यूएई भी शामिल हैं। ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और अफ़ग़ानिस्तान शामिल हैं। टूर्नामेंट का फ़ाइनल मैच 28 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

