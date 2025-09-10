Asia Cup 2025 के पहले मुकाबले में होगा उलटफेर? इस मामले में यूएई भारत से आगे

India vs UAE: आज (9 सितंबर) को भारतीय टीम अपने एशिया कप 2025 के अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ करेगी। कप्तान सूर्यकुमार यादव की टीम एशिया कप का आगाज जहां जीत के साथ करने चाहेगी वहीं यूएई के लिए, क्रिकेट के दिग्गजों में से एक के खिलाफ घरेलू धरती पर अपनी छाप छोड़ने का यह सुनहरा मौका है।

भारत बनाम यूएई हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और यूएई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सिर्फ एक बार बांग्लादेश के मीरपुर में 2016 एशिया कप के दौरान भिड़े हैं। जिसमे भारत ने 9 विकेट से जीत हासिल की थी। वहीं वनडे में भारत यूएई के खिलफ तीन मैच खेला है तीनों ही मुकाबले में भारत की जीत हुई है। लेकिन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश पर यूएई की हालिया जीत उनकी बढ़ती हुई चुनौती को दर्शाती है।

कैसा रहेगा मौसम

10 सितंबर को दुबई का मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है। दिन में अधिकतम तापमान 41°C से लेकर रात में न्यूनतम 31°C तक रहेगा। मैच स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे) शुरू होगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है (वर्षा 0%), लेकिन दूसरी पारी में ओस एक कारक की भूमिका निभा सकती है, जिससे लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को मदद मिल सकती है। 50-60% के आसपास आर्द्रता का स्तर खिलाड़ियों के लिए परिस्थितियों को चिपचिपा बना सकता है, जिससे उन टीमों को फायदा हो सकता है जो खेल में बाद में स्पिन के अनुकूल ढल जाती हैं।

पिच रिपोर्ट

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में संतुलित मुकाबलों के लिए जानी जाती है, जहां अच्छी उछाल और कैरी के कारण नई गेंद से तेज़ गेंदबाज़ों को शुरुआती मदद मिलती है। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है और स्पिनरों को खेलने का मौका मिलता है जो भारत के अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी के लिए एक आदर्श पिच है।

औसत स्कोर

यहां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 160-170 रन होता है, जिसमें पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीमों ने खेले गए 148 मैचों में से 52% में जीत हासिल की है। ओस अक्सर कप्तानों को पहले गेंदबाज़ी करने के लिए प्रभावित करती है, जैसा कि हाल के मैचों में देखा गया है। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को थोड़ा फायदा होता है (रन रेट पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के 7.43 से घटकर 7.25 सेकंड हो जाता है)।

भारत ने इस मैदान पर 9 में से 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीते हैं। वहीं यूएई ने इस मैदान पर 13 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमे से 3 जीते हैं। इस पीच पर मैच खेलने के मामले में यूएई भारत से आगे है।