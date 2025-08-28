Home > खेल > आखिर क्यों उठी एशिया कप 2025 के बहिष्कार की मांग, सोनी स्पोर्ट्स के प्रोमो देखकर भड़क गए लोग

Asia Cup Promo Video India Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2025 के मुकाबले का प्रोमो जारी होते ही फैंस में जबरदस्त हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर दर्शक अपनी राय दे रहे हैं और कई लोग इस प्रोमो को लेकर नाराजगी जता रहे हैं,आइए, जानते हैं इसके बारे में..

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 28, 2025 11:47:25 IST

Asia Cup Promo India Pakistan: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अगले महीने शुरू होने वाले एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रोमो जारी किया है, लेकिन यह प्रोमो अब विवादों का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर फैंस और विशेषज्ञ इस प्रोमो को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रोमो में भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले को दर्शाया गया है। भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और महान बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस प्रोमो में नजर आ रहे हैं। इस प्रोमो के माध्यम से 14 सितंबर को होने वाले इंडिया-पाकिस्तान मुकाबले का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ फैंस इसे अनावश्यक मान रहे हैं। खासकर 23 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को याद करते हुए, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी, लोग इस प्रोमो से नाराज हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने एशिया कप का बहिष्कार करने की मांग भी उठाई है। कुल मिलाकर, इस प्रोमो ने दर्शकों और फैंस के बीच बहस और भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया है।

लोगों ने की सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क बहिष्कार की मांग

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के एशिया कप 2025 प्रोमो को लेकर फैंस ने अब बहिष्कार की आवाज उठानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर बीसीसीआई और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की भी आलोचना हो रही है, क्योंकि वे भारत-पाकिस्तान मुकाबले को प्रमोट कर रहे हैं। टूर्नामेंट से पहले सहवाग ने एक बार फिर भारत की जीत की उम्मीद जताई। सोनी स्पोर्ट्स द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में सहवाग ने कहा, “हम विश्व चैंपियन हैं। हमने अभी-अभी वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप जीता है। मुझे यकीन है कि हम एशिया कप में सबसे अच्छी टीम हैं। उम्मीद है कि हम एशिया कप जीतेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “हमारी टीम बहुत मजबूत है, और सूर्यकुमार यादव (Skky) टीम को आगे लेकर जाएंगे। वह टी20 फॉर्मेट में टॉप खिलाड़ी हैं। उनकी कप्तानी में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमने पहले भी उनके नेतृत्व में कई टी20 मैच जीते हैं और मुझे यकीन है कि हम एशिया कप भी जीतेंगे।

एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम

एशिया कप 2025 में भारत को ग्रुप ए में UAE, पाकिस्तान और ओमान के साथ रखा गया है। भारत की शुरुआत 10 सितंबर को UAE के खिलाफ होगी। इसके बाद 14 सितंबर को भारत अपने प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलेगा और 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ ग्रुप स्टेज का समापन होगा। एशिया कप 2025 में भारत की टीम को सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया ,बल्लेबाजी में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह शामिल हैं। गेंदबाजी विभाग में टीम को जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों का साथ मिलेगा, वहीं टीम में विकेटकीपर और बल्लेबाज संजू सैमसन, ऑलराउंडर अक्षर पटेल, और हर्षित राणा को भी जगह मिली है।

