IND vs PAK clash: लो फिर से भारत की शिकायत! अब इस बात को लेकर ICC के पास पहुंचा PCB

एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को मात दी, लेकिन मैच में हुई फखर जमान की विवादास्पद आउट ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच हलचल मचा दी. मैदान पर बहस और कोचों की नाराज़गी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस घटना को लेकर ICC के पास शिकायत की है.

तीसरे ओवर में आउट हुए थे फखर जमां

तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर, हार्दिक पांड्या ने फखर जमान को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया. फखर अपने आउट होने से नाखुश थे और उन्होंने रिव्यू लिया। तीसरे अंपायर रुचिर पल्लियागुरुगे ने मैदानी अंपायर के फैसले को बरकरार रखा.

रिप्ले में साफ दिख रहा था कि कैच लेते समय संजू सैमसन के दस्ताने गेंद के नीचे थे. हालांकि, पवेलियन से निकलते समय फखर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह आउट नहीं हुए हों. फखर जमान ने 9 गेंदों पर 3 चौकों सहित 15 रन बनाए. पाकिस्तान के कोच माइक हेसन भी इस फैसले से नाखुश दिखे.

पीसीबी ने आईसीसी से संपर्क किया

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में फखर जमान के विवादास्पद आउट होने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. रविवार को भारत की छह विकेट से जीत के बाद, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मानना ​​है कि कैच ज़्यादा गलत नहीं था क्योंकि गेंद सैमसन के दस्तानों तक पहुँचने से पहले उछल गई थी.

आईसीसी को पत्र

पीसीबी ने आईसीसी के समक्ष यह मामला उठाया है. पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर पूरी घटना की शिकायत की है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, “हमने फखर जमान के आउट होने की शिकायत आईसीसी से की है. हमारी राय में, वह आउट नहीं थे क्योंकि गेंद सही तरीके से नहीं आई थी। हम इस मामले की जाँच चाहते हैं।” पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद चीमा ने यह शिकायत दर्ज कराई है.

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट के दौरान आईसीसी से शिकायत की है. इससे पहले, भारत के खिलाफ ग्रुप चरण के मैच के बाद, पीसीबी ने ICC को पत्र लिखकर टूर्नामेंट के शेष भाग के लिए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, और आरोप लगाया था कि वह क्रिकेट की भावना को बनाए रखने में विफल रहे.

