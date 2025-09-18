IND vs OMN: जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी भारतीय टीम! संभावित प्लेइंग 11, लाइव स्ट्रीमिंग सहित यहाँ जानें मैच से जुड़ी सभी जानकारी
Asia cup 2025 में भारत बनाम ओमान का मुकाबला 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख़ ज़ायेद स्टेडियम में। जानें मैच का समय, लाइव स्ट्रीमिंग, टीवी चैनल, भारतीय और ओमान टीम का पूरा स्क्वाड

By: Shivani Singh | Last Updated: September 18, 2025 10:58:53 PM IST

IND vs Oman: भारतीय टीम ओमान के खिलाफ एशिया कप का तीसरा मुकाबला खेलने जा रही है. अपने पहले दो मैच जीतकर एशिया कप के सुपर 4 चरण के लिए गर्व से क्वालीफाई करने वाली भारतीय टीम ओमान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी. भारत ने यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की थी. इस मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने की पूरी संभावना है. क्योंकि यह मुकाबला पूरी तरह से औपचारिक है. ऐसे में आइए जानते हैं आप लाइव कहां देख पाएंगे भारत बनाम ओमान के मुकाबले और आइए जानते हैं इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी.

भारत पहले बल्लेबाजी करेगा

पिछले दो मैचों में लक्ष्य का पीछा करने के बाद, भारत ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर 20 ओवरों का पूरा लुत्फ़ उठाने की कोशिश करेगा. पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले ओमान के खिलाफ अपने बल्लेबाजों को मौका देने का यह सुनहरा मौका है. भारतीय गेंदबाजी इतनी मजबूत है कि अगर ओमान पहले बल्लेबाजी करता है, तो मैच जल्दी खत्म होने की संभावना है, क्योंकि जतिंदर सिंह की अगुवाई वाली टीम कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों का सामना करने में सक्षम नहीं होगी. पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ अपने दो मैचों में ओमान की बल्लेबाजी स्पष्ट रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर नहीं रही. उनका प्रदर्शन ऐसा था कि दोनों ही मैचों में एक भी बल्लेबाज 30 रन से आगे नहीं बढ़ सका.

भारत के लिए एकमात्र अनजान चीज़ शेख़ ज़ायेद स्टेडियम का विकेट होगा, जहाँ वे टूर्नामेंट का अपना एकमात्र मैच खेलेंगे. दरअसल, भारतीय टीम अभ्यास के लिए अबू धाबी भी नहीं जा रही है, क्योंकि वहाँ पहुँचने में बस से दो घंटे लगते हैं. ओमान के लिए यह एक बड़ा मैच होगा, और उनके खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब होंगे.

भारत और ओमान के बीच एशिया कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का मैच कब खेला जाएगा?
मैच शुक्रवार, 19 सितंबर को खेला जाएगा.

भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का मैच कहाँ खेला जाएगा?
अबू धाबी के शेख़ ज़ायेद स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का मैच किस समय शुरू होगा?
मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा। टॉस आधे घंटे पहले, शाम 7:30 बजे होगा.

आप भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का मैच कहाँ देख सकते हैं?
भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 के मैच के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी. आप इस मैच का लाइव कवरेज inkhabar की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.

भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, तिलक वर्मा/रिंकू सिंह, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

ओमान टीम 
जतिंदर सिंह, विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, हम्माद मिर्जा, आशीष ओडेदरा, आमिर कलीम, सुफयान महमूद, शकील अहमद, आर्यन बिष्ट, समय श्रीवास्तव, करण सोनावले, हसनैन शाह, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नदीम

