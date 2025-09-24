India vs Bangladesh: भारत बनाम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 का ऐलान, जानें कौन होगा मैदान पर
India vs Bangladesh: भारत बनाम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 का ऐलान, जानें कौन होगा मैदान पर

Ind vs Ban Lineups: भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में आज दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए लड़ेंगी. भारत की प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल की वापसी की संभावना है, जबकि लिटन दास की भागीदारी मैच से पहले तय की जाएगी.

By: Sharim Ansari | Published: September 24, 2025 4:25:42 PM IST

India-Bangladesh Playing 11
India-Bangladesh Playing 11

India vs Bangladesh playing 11: भारत आज यानी बुधवार, 24 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के चौथे सुपर 4 मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा. दोनों टीमों ने इस चरण में जीत के साथ शुरुआत की, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक हो जाता है.

भारतीय टीम पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, जिसमें अभिषेक शर्मा ने शानदार पारी खेलकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में, भारत अपनी जीत की लय बरक़रार रखने और फ़ाइनल में जल्दी जगह बनाने के लिए उत्सुक होगा.

वहीं, बांग्लादेश ने अपने सुपर 4 अभियान की शुरुआत श्रीलंका पर शानदार जीत के साथ की. इस सफलता से उत्साहित, लिटन दास और उनकी टीम फ़ाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बेहतर बनाने के लिए भारत के खिलाफ एक और रणनीति बनाने की कोशिश करेगी. यहां जीत बांग्ला टाइगर्स को फ़ाइनल में जगह बनाने की ओर एक बड़ा मौका दे सकती है, जो एक हफ़्ते से भी कम समय में इसी मैदान पर होने वाला है.

Asia Cup 2025 T20I: बादलों की छांव में होगी भारत-बांग्लादेश की टक्कर? जानिए मौसम का पूर्वानुमान

टीम से जुडी ख़बरें

अक्षर पटेल पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले गर्दन में चोट के साथ तैयारी करते देखे गए थे, लेकिन केवल एक ही ओवर फेंक पाए. इससे पता चलता है कि टीम को संतुलन प्रदान करने के कारण उन्हें टीम में शामिल करने का फैसला शायद देर से लिया गया होगा. अबू धाबी में सिर में चोट लगने के बाद कुछ दिनों के आराम के साथ, इस बार उनके चयन के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है. इस बीच, लिटन दास को एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान पीठ में दर्द हो गया है, और उनकी भागीदारी मैच शुरू होने के बाद तय की जाएगी.

India vs Bangladesh की प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन/रिशद हुसैन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम/तनजीम साकिब, मुस्तफिजुर रहमान.

भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना

