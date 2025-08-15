Asia Cup 2025: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका… किस देश ने सबसे ज्यादा बार उठाई एशिया कप ट्रॉफी? हैरान कर देंगे आंकड़े

Most Time Asia Cup Winner: एशिया कप 2025, 9 सितंबर से शुरू होने वाला है। यह एशिया कप का 17वाँ संस्करण है। इस बार एशिया कप टी20 प्रारूप में खेला जाएगा। यह केवल तीसरी बार होगा जब एशिया कप टी20 प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, शेष 14 एशिया कप वनडे प्रारूप में खेले गए हैं। इनमें से भारत ने सबसे ज़्यादा बार एशिया कप का ख़िताब जीता है। इसके बाद श्रीलंका और पाकिस्तान का स्थान आता है।

भारत ने सबसे ज़्यादा बार एशिया कप

एशिया कप की शुरुआत वर्ष 1984 में हुई थी। उस समय भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप का ख़िताब जीता था। भारत ने सबसे ज़्यादा बार एशिया कप का ख़िताब जीता है। भारत ने कुल 8 बार एशिया कप का ख़िताब जीता है। भारत ने वर्ष 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में एशिया कप का खिताब जीता है।

श्रीलंका ने 6 बार एशिया कप जीता है

भारत के बाद, श्रीलंका एशिया कप की सबसे सफल टीम रही है। श्रीलंका ने 6 बार एशिया कप का खिताब जीता है। श्रीलंका ने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 में एशिया कप का खिताब जीता है।

पाकिस्तान ने केवल दो बार जीता

एशिया कप के इतिहास में पाकिस्तान ने केवल दो बार खिताब जीता है। पाकिस्तान ने पहली बार वर्ष 2000 में एशिया कप का खिताब जीता था। इसके बाद पाकिस्तान को 12 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। पाकिस्तान ने वर्ष 2012 में फिर से एशिया कप का खिताब जीता।

5000+ रन… 350 से ज्यादा विकेट, इस धाकड़ ऑलराउंडर पर ICC ने ठोका 5 साल का बैन, आखिर क्या है वजह?

बांग्लादेश-अफगानिस्तान को अभी भी ट्रॉफी का इंतज़ार

भारत-पाकिस्तान और श्रीलंका ने एशिया कप में अपना दबदबा बनाए रखा है। इन तीन टीमों के अलावा, अब तक कोई भी टीम एशिया कप ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान लंबे समय से एशिया कप ट्रॉफी जीतने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा, टूर्नामेंट में शामिल होने वाली नई टीमें भी एशिया कप का खिताब जीतने में नाकाम रही हैं।

Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सुसराल ज्यादा अमीर या मास्टर ब्लास्टर की! कौन है सानिया चंडोक का परिवार?