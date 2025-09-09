Asia Cup में भिड़ंत से पहले दिखा तनाव! अफगानिस्तान के अगल बगल दिखे भारत-पाकिस्तान

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के मंच पर दुबई में मैदान की तैयारी की शहनाई बजी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नजारा देखने को मिला, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के बीच ना कोई बात-चीत, ना कोई नज़दीकी देखी गई। इनदोनों खिलाड़ियों के बीच बैठे थे अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान। इस फासले ने राजनीति और प्रतिद्वंद्विता की कहानी बयां कर दी, जबकि मैदान पर दोनों टीमें अपनी जीत के लिए कमर कस चुकी हैं। जानिए कैसे दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी कप्तानों के बीच बनी यह दूरी सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस का कारण बनी।

मालूम हो कि भारतीय टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत बुधवार को यूएई के खिलाफ करेगी। यह मैच दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद सबकी नज़रें 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर हैं।

मैदान पर आक्रामक दिखेगी भारतीय टीम

भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ‘मैदान में आक्रामकता हमेशा देखने को मिलेगी। अगर आपको जीतना है, तो आक्रामकता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते।’

वहीँ पाकिस्तानी कप्तान की इस पर बिल्कुल अलग राय है। सलमान अली आगा ने कहा, ‘अगर कोई आक्रामक होना चाहता है, तो यह उसकी इच्छा है। मैं अपनी तरफ से कोई निर्देश नहीं देता। यह खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा कि वे अपनी भावनाओं को कैसे दिखाना चाहते हैं।’

संजू सैमसन की जगह इस खिलाड़ी को मिलेगी टीम में जगह ? सूर्यकुमार यादव ने किया साफ

एशिया कप में भारत अब तक की सबसे सफल टीम

मालूम हो कि एशिया कप के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है, जिसने रिकॉर्ड आठ बार खिताब अपने नाम किया है। 2023 में हुए पिछले संस्करण में भारत ने श्रीलंका को हराकर अपना आठवां खिताब जीता था। इस बार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम 9वां खिताब जीतने की कोशिश करेगी।

भू-राजनीतिक तनाव का प्रभाव

भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहा भू-राजनीतिक तनाव क्रिकेट के मैदान से लेकर मैदान के बाहर की घटनाओं में झलकता है। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने दोनों देशों के संबंधों को और संवेदनशील बना दिया है। इस हमले के बाद, भारत ने कड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। ऐसे हालात में, औपचारिक हाथ मिलाने जैसी परंपराओं से अक्सर परहेज किया जाता है, ताकि किसी विवाद या राजनीतिक बहस को जन्म न मिले।

Asia Cup 2025: पहले मुकाबले में पानी नहीं इस चीज से भीग जाएंगे खिलाड़ी, बड़ा अपडेट आया सामने