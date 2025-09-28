India Fielding Concerns: फाइनल से पहले खतरे की घंटी, भारत की फील्डिंग पर उठे सवाल

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 का फाइनल कट्टर विरोधी टीम भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. भारतीय टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी मैचों में अपना लोहा मनवाया है. हालांकि, एशिया कप में भारतीय टीम की खराब फील्डिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं. भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 12 कैच छोड़े हैं. पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने भारत के फील्डिंग कोच पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर रविवार को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले फाइनल में भी ऐसी ही गलतियां दोहराई गईं, तो टीम को नुकसान झेलना पड़ सकता है.
छूटे हुए कैचों पर वरुण का बयान
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि छूटे हुए कैच खेल का हिस्सा हैं. इस बीच, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने स्वीकार किया कि स्टेडियम की लाइटिंग, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जाता है, खिलाड़ियों का ध्यान भटका रही थी. चक्रवर्ती ने कहा कि इस स्तर पर कोई बहाना नहीं है. हमें कैच लेने ही होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे उस ‘रिंग ऑफ फायर’ लाइटिंग के बारे में पूछें, तो यह आंखों पर बहुत बुरा असर डालती है और थोड़ा ध्यान भटकाती है. हालांकि, अमित मिश्रा इससे सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों को परिस्थितियों के अनुसार जल्दी ढलना चाहिए और लगातार अच्छी फील्डिंग पर ध्यान देना चाहिए.
अमित मिश्रा ने भी कि टिप्पणी
अमित मिश्रा (Amit Mishra) ने ANI से कहा कि खिलाड़ियों को और प्रैक्टिस की ज़रूरत है. फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं? उन्हें फ्लडलाइट्स में कैचिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए. आख़िरकार, वे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इसलिए कड़ी मेहनत करना और परिस्थितियों के के हिसाब से ढलना ज़रूरी है. मैं मानता हूं कि मैच में कभी-कभार एक-दो कैच छूट सकते हैं, लेकिन जब ऐसा बार-बार हो, तो यह चिंता का विषय है. मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को फील्डिंग पर ख़ास ध्यान देना चाहिए.
फील्डिंग में सुधार ज़रूरी है
उन्होंने आगे कहा कि टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक कैच भी मैच का रुख बदल सकता है, और भारतीय टीम लगातार तीन-चार कैच छोड़ रही है. फील्डिंग पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. अगर कोई समस्या है, तो उसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए. अमित मिश्रा का मानना है कि फाइनल जीतने के लिए भारतीय टीम को फील्डिंग में काफ़ी सुधार करना होगा.
