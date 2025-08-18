Home > खेल > Asia Cup 2025: 14 सितंबर को पाकिस्तान की लगने वाली है वाट, रिकॉर्ड देख कांपने लगा सलमान अली आगा

Asia Cup 2025: भारत-पाक मुकाबाले हमेशा से रोमांचक और शानदार रहे हैं। दुनिया भर के करोड़ो फैंस इस मुकाबले का इंतजार करते हैं। टेस्ट और वनडे दोनों में हेड टू हेड रिकॉर्ड में पाकिस्तान सबसे आगे है।

August 18, 2025

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाजा 9 सितंबर से यूएई में होगा। पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। वहीं टूर्नामेंट का हाई-वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेला जाएगा। यह हैं एशिया कप टी20 में यह उनका चौथा मुकाबला होगा। बता दें दोनों टीमों के बीच एशिया कप में सभी फॉर्मेट में मिलाकर कुल 18 मुकाबले खेले गए हैं। जिसमें भारत ने 10 मुकाबले में जीत दर्ज की है। अब 14 सितंबर को दुबई में दोनों टीमें 19वें बार आमने-सामने होंगी। दोनों ही टीमों के दिग्गज मुकबाले को जीतना चाहेंगे। 

टी20 में भारत आगे

भारत-पाक मुकाबाले हमेशा से रोमांचक और शानदार रहे हैं। दुनिया भर के करोड़ो फैंस इस मुकाबले का इंतजार करते हैं। टेस्ट और वनडे दोनों में हेड टू हेड रिकॉर्ड में पाकिस्तान सबसे आगे है। जबकि भारत टी20 में पाकिस्तान से आगे है। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत ने 13 में से 9 मैच जीते हैं और केवल तीन हारे हैं।

वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान आगे

टेस्ट क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान 1952 से 2007 के बीच 59 बार आमने-सामने हुए हैं। इनमें से भारत ने 9 मैच जीते, पाकिस्तान ने 12 जीते और 38 मैच ड्रॉ रहे। वहीं वनडे में 1978 से 2025 तक दोनों टीमें 136 बार आमने-सामने हुई हैं। पाकिस्तान 73 जीत के साथ इस रिकॉर्ड में सबसे आगे है। जबकि भारत ने 58 जीते हैं, जबकि 5 मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए।

2007 से 2024 के बीच खेले गए सबसे छोटे प्रारूप, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, भारत का दबदबा रहा है, जिसने 13 में से 9 मैच जीते हैं, केवल 3 हारे हैं, और एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है।

एशिया कप टी20 रिकॉर्ड

एशिया कप इस साल टी20ई  फॉर्मेट में वापसी कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ तीन में से दो टी20 मैच जीते हैं और सिर्फ़ एक बार हारा है । वह हार 2022 के सुपर 4 चरण में मिली थी। सभी फॉर्मेट में पिछले पाँच मुकाबलों में भारत का 3-2 का बढ़त है।

2016 और 2022 के बीच भारत और पाकिस्तान एशिया कप टी20 प्रारूप में तीन बार आमने-सामने हुए। इनमें से दो मुकाबलों में भारत विजयी रहा। जबकि पाकिस्तान ने एक बार जीत हासिल की, और कोई भी मैच बिना नतीजे के समाप्त नहीं हुआ।

एशिया कप वनडे रिकॉर्ड

एशिया कप के वनडे प्रारूप में, भारत का रिकॉर्ड दबदबे वाला रहा है 15 में से 8 मैच जीते हैं। इस टूर्नामेंट में पिछले पाँच वनडे मुकाबलों में, भारत ने चार बार जीत हासिल की है, और पाकिस्तान की एकमात्र हालिया जीत 2014 में आई थी।

1984 से 2023 तक, भारत और पाकिस्तान एशिया कप वनडे में 15 बार आमने-सामने हुए। इनमें से 8 मैच भारत ने जीते, जबकि पाकिस्तान ने 5 में जीत हासिल की, और 2 मैच बिना नतीजे के समाप्त हुए।

