Asia Cup में भारत को हराने के लिए इमरान खान ने जेल से भेजा जीत का ‘हथियार’, सूर्यकुमार यादव के उड़े होश
Home > खेल > Asia Cup में भारत को हराने के लिए इमरान खान ने जेल से भेजा जीत का ‘हथियार’, सूर्यकुमार यादव के उड़े होश

Asia Cup में भारत को हराने के लिए इमरान खान ने जेल से भेजा जीत का ‘हथियार’, सूर्यकुमार यादव के उड़े होश

2023 से पाकिस्तान की जेल में बंद 1992 में पाक को विश्व कप जिताने वाले Imran Khan ने Asia Cup 2025 में भारत से जितने के लिए पीसीबी को अनोखा सलाह दिया है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 23, 2025 6:14:42 PM IST

Asia Cup 2025: IND VS PAK
Asia Cup 2025: IND VS PAK

Ind vs Pak: भारत से एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में लगातार दो हार के बाद पाकिस्तान बौखला गया है. एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाज गेंद फेंकने से ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने में लगे रहें. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजों को उकसाने के लिए हर संभव प्रयास किया. लेकिन भारतीय बल्लेबाज पूरे फोकस के साथ खेलते रहें. और पाकिस्तान को बल्ले से जवाब देते रहे. वहीं अब ये मामला पाकिस्तान की जेल तक पहुंच चुका है. पाकिस्तान के हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और विश्वकप विजेता इमरान खान (Imran Khan) को भी बड़ा धक्का लगा है. जेल से ही इमरान खान ने PCB को जीत का मंत्र पकड़ा दिया है.

बता दें कि पाकिस्तान अनुभवी खिलाड़ी बाबर और रिजवान के बिना एशिया कप खेल रही पाक टीम की कमान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) के कंधो पर हैं. भारत से लगातार 2 हार के बाद इमरान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सलाह दी है.उन्होंने कटाक्ष करते हुए पाकिस्तानी टीम को भारत के खिलाफ जीत दर्ज करने का एक अनोखा तरिका बताया है.

इमरान खान ने क्या कहा ?

पाकिस्तान को 1992 में विश्व कप जिताने वाले इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा पाकिस्तान की टीम भारत के टीम को तभी हरा सकती है जब PCB के हेड मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) और पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर (Asim Munir) पाकिस्तान के लिए ओपनर के तौर पर भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरें. इमरान खान की बहन अलीमा खान ने उनके इस बयान को सोमवार को मीडिया के सामने साझा किया. 

अंपायर चेंज करने की सलाह

इमरान खान यहीं नहीं रूके उन्होने भारत के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए पाकिस्तान को अंपायर चेंज करने की  सलाह दी. खान ने कहा कि अंपायर की भूमिका में पूर्व मुख्य न्यायाधीश काजी फाइज ईसा और पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा होने चाहिए. वहीं इमरान ने कहा कि तीसरे अंपायर के रूप में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर को निभानी चाहिए.

KL राहुल ने तो टीम ही खरीद ली! इस फ्रेंचाइजी के बने मालिक, अब लखनऊ में दिखाएंगे जलवा

नकवी पर देश बर्बाद करने का आरोप

बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि 72 वर्षीय इमरान खान ने PCB के प्रमुख मोहसिन नकवी पर निशाना साधा है. इससे पहले भी इमरान खान नकवी पर अयोग्यता और भाई-भतीजावाद से पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद करने का आरोप लगा चुके हैं.

IND vs PAK clash: लो फिर से भारत की शिकायत! अब इस बात को लेकर ICC के पास पहुंचा PCB

 सेना प्रमुख पर लगाया ये आरोप

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद हैं. उनपर कई आरोप लगाए गए हैं. इमरान ने आसिम मुनीर पर भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने फरवरी 2024 के आम चुनाव में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का जनादेश चुरा लिया. 

Pak vs Sri: Asia Cup 2025 से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? करो या मरो मुकाबले से पहले जान लें आकड़े

Tags: asia cup 2025Imran KhanIND VS PAKmohsin naqviSalman Ali Agha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
Asia Cup में भारत को हराने के लिए इमरान खान ने जेल से भेजा जीत का ‘हथियार’, सूर्यकुमार यादव के उड़े होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia Cup में भारत को हराने के लिए इमरान खान ने जेल से भेजा जीत का ‘हथियार’, सूर्यकुमार यादव के उड़े होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia Cup में भारत को हराने के लिए इमरान खान ने जेल से भेजा जीत का ‘हथियार’, सूर्यकुमार यादव के उड़े होश
Asia Cup में भारत को हराने के लिए इमरान खान ने जेल से भेजा जीत का ‘हथियार’, सूर्यकुमार यादव के उड़े होश
Asia Cup में भारत को हराने के लिए इमरान खान ने जेल से भेजा जीत का ‘हथियार’, सूर्यकुमार यादव के उड़े होश
Asia Cup में भारत को हराने के लिए इमरान खान ने जेल से भेजा जीत का ‘हथियार’, सूर्यकुमार यादव के उड़े होश