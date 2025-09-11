Home > खेल > Asia Cup 2025 फैंस इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे भारत-पाक मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Asia Cup 2025 फैंस इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे भारत-पाक मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

IND vs PAK Live Streaming: 14 सितंबर को इंडिया-पाकिस्तान के मुकाबले दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 11, 2025 15:43:00 IST

IND vs PAK 2025
IND vs PAK 2025

 IND vs PAK 2025: क्रिकेट के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक भारत-पाकिस्तान मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। यह मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्तान कई बड़े टूर्नामेंटों में आमने-सामने हुए हैं और अविस्मरणीय पलों का निर्माण किया है। सबसे यादगार मुकाबलों में से एक 2011 आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल था, जहां भारत ने मोहाली में पाकिस्तान को 29 रनों से हराकर  टूर्नामेंट जीत लिया था। एक और यादगार मुकाबला 2007 आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल में हुआ था, जहां भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला टी20 विश्व चैंपियन बना था। हाल ही में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) (दुबई में भी) में पाकिस्तान का सामना किया, जहां भारतीय टीम एक बार फिर विजयी हुई। दुनिया भर के प्रशंसक आमतौर पर क्रिकेट के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों के बीच इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये मुकाबला कब और कहां देख सकते हैं।

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025: लाइवस्ट्रीमिंग और प्रसारण

फैंस14 सितंबर, 2025 को एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइवस्ट्रीम देखने के लिए सोनी लिव ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हैं। ध्यान दें कि इस मैच सहित किसी भी एशिया कप मैच को देखने के लिए सोनी लिव सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। टीवी पर इसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल देख सकते हैं।

क्या भारत-यूएई मैच मुफ्त में देखा जा सकता है?

इसका जवाब है कि सोनी लिव पर मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। एयरटेल सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को एक निश्चित राशि पर कुछ एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन एक साथ मिलेगा। यह ऑफर और यूजर के रिचार्ज पर भी निर्भर करता है।

कब शुरू होगा मुकाबला 

भारत बनाम पाकिस्तान मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा और टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा।

भारत से हार के बाद यूएई के कप्तान ने कही ऐसी बात, डर के मारे कांपने लगे पाकिस्तान के खिलाड़ी

भारत बनाम पाकिस्तान: एशिया कप की पूरी टीमें

भारत – सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

Asia cup मुकाबले से पहले बड़ी खुशखबरी! ICC रैंकिंग में भारत का दबदबा

पाकिस्तान – सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम।

इधर एशिया कप में व्यस्त है भारत, उधर ICC ने विश्व कप को लेकर किया ऐतिहासिक फैसला, पहली बार होगा ये काम

Tags: asia cup 2025IND vs PAK 2025IND vs PAK Live ScoreIND vs PAK Live Streaming
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
Asia Cup 2025 फैंस इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे भारत-पाक मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia Cup 2025 फैंस इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे भारत-पाक मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia Cup 2025 फैंस इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे भारत-पाक मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Asia Cup 2025 फैंस इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे भारत-पाक मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Asia Cup 2025 फैंस इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे भारत-पाक मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Asia Cup 2025 फैंस इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे भारत-पाक मुकाबला, जानें पूरी डिटेल