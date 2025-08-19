Asia Cup 2025: गौतम गंभीर से पंगा लेना श्रेयस अय्यर को पड़ गया भारी! क्या BCCI अब निकाल रहा है दुश्मनी?

shreyas iyer Asia Cup 2025: क्या श्रेयस अय्यर को गौतम गंभीर को आँख दिखाना महंगा पड़ गया? क्या श्रेयस अय्यर से BCCI बदला ले रही है। ये सारे जो सवाल हैं वो अब क्रिकेट फैंस के बीच उठ रहे हैं और उठना भी लाजमी है। क्योंकि श्रेयस अय्यर को एशिया कप के लिए नहीं मिली है। आइये जानते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है? ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ वाली कहावत तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर सुनते आए हैं, लेकिन क्या वाकई में इन दिनों ये बात टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर भी लागू होती है क्योंकि टीम के चयन से लेकर प्लेइंग इलेवन के चयन तक जिस तरह का पावर प्ले देखने को मिल रहा है, वो पहले तो सबको हैरान कर रहा था और अब सभी फैंस को परेशान कर रहा है क्योंकि एशिया कप के लिए चुनी गई टीम को देखकर जो संकेत मिल रहे हैं, वो किसी भी भारतीय प्रशंसक को रास नहीं आ रहे।

श्रेयस अय्यर को एक बार फिर भारतीय टीम में जगह नहीं मिली, जिससे एक बार फिर टीम मैनेजमेंट में बैठे लोगों की गुड बुक्स की चर्चा आम हो गई। कुछ दिन पहले श्रेयस को इंग्लैंड दौरे के लिए भी नहीं चुना गया था, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, आईपीएल में 600 से ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ का न चुना जाना सबके मन में सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर श्रेयस की क्या गलती है।

श्रेयस से दुश्मनी निकाल रहा है BCCI?

जब किसी ओपनर को मिडिल ऑर्डर में सेट कर दिया जाता है और एक अच्छे स्पिन गेंदबाज़ को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और एक नए गेंदबाज़ को टीम में जगह दी जाती है, तो एक बात तो साफ़ हो जाती है कि उस बल्लेबाज़ को टीम में पसंद नहीं किया जाता। ये बल्लेबाज़ कोई और नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर हैं जिनके बारे में दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में उनसे बेहतर स्पिन गेंदबाज़ कोई नहीं है, वो जब चाहें तब गियर बदल सकते हैं और बड़े शॉट खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, न तो मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और न ही टीम के कोच उन्हें इस लायक समझते हैं, यही वजह है कि अय्यर को पहले टेस्ट टीम से और अब टी-20 से नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। श्रेयस का एशिया कप टीम में न चुना जाना अब सिर्फ़ ज़बरदस्त पसंद-नापसंद का मामला लगता है।

श्रेयस अय्यर का टी20 रिकॉर्ड देखिए

कुछ महीने पहले दुबई में ही जब भारतीय टीम जीत का जश्न मना रही थी, तो उसके पीछे बड़ी वजह श्रेयस अय्यर थे जिन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 243 रन बनाए थे। इस टूर्नामेंट के कुछ महीने बाद आईपीएल आता है और अय्यर पंजाब पहुँचते हैं और वहाँ वो ऐसी बल्लेबाज़ी करते हैं कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स दंग रह जाते हैं। अय्यर ने 175 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए, जिनमें से कई विस्फोटक पारियाँ ऐसी रहीं जिन्हें फैन्स आज तक याद कर रहे हैं। बीच के ओवरों में श्रेयस से बेहतर कोई बल्लेबाज़ नज़र नहीं आया, लेकिन वो चयनकर्ताओं और कोच की आँखों से चश्मा नहीं उतार पाए, नतीजा अय्यर जैसी प्रतिभा मैदान पर रन बनाने की बजाय पछताती नज़र आएगी।