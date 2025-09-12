Home > खेल > Asia Cup 2025: भारत के जीत से बौखला गया पाक का पूर्व कप्तान, live TV पर कर दी ये हरकत, वीडियो वायरल

Asia Cup 2025: भारत की एशिया कप 2025 में पहली जीत पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने प्रतिक्रिया दी है।

September 12, 2025

Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 (asia cup 2025) में अपने अभियान की शुरुआत ऐतिहासिक जीत के साथ की.10 सितंबर को खेले गए मुकाबले में भारत ने  यूएई को 9 विकेट से हरा दिया था. भारतीय गेंदबाजों ने यूएई की टीम को 57 रनों पर ही समेट दिया. जिसके बाद  भारत ने इस लक्ष्य को सिर्फ 4.3 ओवर में हासिल कर लिया . टी20 इतिहास में यह भारत की सबसे बड़ी जीत (सबसे ज़्यादा गेंदें शेष रहने के आधार पर) है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

पाकिस्तान टीम में डर का माहौल

भारत के इस जबरदस्त जीत के बाद पाकिस्तान टीम में डर का माहौल है जो मिस्बाह-उल-हक (misbah-ul-haq)  के चेहरे पर साफ़ दिखाई दे रहा था. बाता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें ग्रुप ए में शामिल हैं और भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से (14 सितंबर) को है. यूएई के खिलाफ भारत की जीत से मिस्बाह बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. मिस्बाह-उल-हक की माने तो यूएई ने आसानी से हार मान ली. जबकि पिच बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी.

भारत की ऐतिहासिक जीत पर मिस्बाह ने क्या कहा?

बता दें कि मिस्बाह उल हक एशिया कप 2025 के लिए एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बतौर एक्सपर्ट काम कर रहे हैं. भारत की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि पावरप्ले के बाद 2 विकेट गिर गए थे, यूएई अच्छी स्थिति में लग रहा था. लेकिन इसके बाद उनकी पूरी टीम बिखर गई. यूएई के पास बीच के ओवरों के लिए कोई योजना नहीं थी. किसी भी गेंदबाज ने कुलदीप यादव को समझने की कोशिश नहीं की. सभी हिटिंग के चक्कर में आउट हो गए, जबकि पिच पर कुछ भी मुश्किल नहीं था.

नाराज दिखे मिस्बाह उल हक

मिस्बाह उल हक के ये शब्द ही नहीं, बल्कि ऐसा कहने के बाद उनके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि वह भारत की जीत से कितने नाराज थे. पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में अपना पहला मैच आज शुक्रवार को ओमान के साथ खेलेगी. इसके बाद 14 सितंबर को दुबई में भारत बनाम पाकिस्तान मैच खेला जाएगा, जहां भारत ने यूएई को हराया. 

भारत के रन रेट में इजाफा 

अंक तालिका में भारत शीर्ष पर अब पाकिस्तान के लिए अंक तालिका में भारत को हराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया का नेट रन रेट +10.483 हो गया है. इस ग्रुप का दूसरा मैच आज पाकिस्तान और ओमान के बीच है. ग्रुप बी में अफगानिस्तान और बांग्लादेश 1-1 जीत के साथ अंक तालिका में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं.

