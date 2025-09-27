फाइनल में टीम इंडिया को रहना होगा चौकन्ना, ये 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, जानिए नाम
फाइनल में टीम इंडिया को रहना होगा चौकन्ना, ये 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, जानिए नाम

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में दोनों टीमों के बीच यह तीसरी भिड़ंत होगी. इससे पहले, भारत ने ग्रुप स्टेज और सुपर 4 दोनों मैच जीते हैं. अब, टीम इंडिया ख़िताबी जंग में भी पाकिस्तान को हराने की कोशिश करेगी.

By: Ashish Rai | Published: September 27, 2025 6:02:05 PM IST

India vs Pakistan Final
India vs Pakistan Final

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फ़ाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान फ़ाइनल में आमने-सामने भिड़ते दिखेंगे, यानी खिताबी जंग के लिए आमने-सामने होंगे. एशिया कप 2025 में दोनों टीमों के बीच यह तीसरी भिड़ंत होगी. इससे पहले, भारत ने ग्रुप स्टेज और सुपर 4 दोनों मैच जीते हैं. अब, टीम इंडिया ख़िताबी जंग में भी पाकिस्तान को हराने की कोशिश करेगी.

गौरतलब है कि टीम इंडिया ने लीग स्टेज और सुपर 4 दोनों मैचों में पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया था, लेकिन पाकिस्तान फ़ाइनल में उलटफेर कर सकता है. इसलिए, भारत को चार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से सावधान रहना होगा.

1- शाहीन अफ़रीदी

पाकिस्तान के स्टार तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफ़रीदी इस एशिया कप में बल्ले से जमकर रन बना रहे हैं. गौरतलब है कि वह निचले क्रम में तेज़ी से रन बनाते हैं. शाहीन ने भारत के ख़िलाफ़ लीग स्टेज के मैच में चार छक्के लगाए थे. ख़िताबी मुकाबले में भी शाहीन अफ़रीदी पाकिस्तानी टीम के लिए अहम खिलाड़ी होंगे. वह बल्ले और गेंद दोनों से चुनौती पेश कर सकते हैं.

2- अबरार अहमद

मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद इस एशिया कप में ज़बरदस्त गेंदबाज़ी कर रहे हैं. यहाँ तक कि बड़े-बड़े बल्लेबाज़ भी उनके सामने रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं. हालाँकि उन्होंने ज़्यादा विकेट नहीं लिए हैं, लेकिन अपनी स्पिन से उन्होंने सभी को प्रभावित किया है.

3- हारिस रऊफ़

स्पीड स्टार हारिस रऊफ़ ने अपनी विस्फोटक गति से कई बड़े बल्लेबाज़ों को परेशान किया है. वह फाइनल मुकाबले में भी भारत के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं.

4- फ़ख़र ज़मान

विस्फोटक बल्लेबाज़ फ़ख़र ज़मान किसी भी गेंदबाज़ी आक्रमण को तहस-नहस कर सकते हैं. फ़ाइनल मैच में भी भारतीय गेंदबाज़ों को फ़ख़र ज़मान को सस्ते में आउट करना होगा.

