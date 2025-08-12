Asia Cup 2025: सूर्यकुमार बाहर! गिल हो मिलेगी कप्तानी? BCCI जल्द कर सकता है बड़ा ऐलान

Asia Cup 2025: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को BCCI जल्द ही एक और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वह एशिया कप 2025 में टी20 टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं, जबकि इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) जल्द ही एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर सकता है। इस दौरान टीम इंडिया के नियमित टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है।

शुभमन गिल को मिलेगी कप्तानी?

9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 या 20 अगस्त को हो सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्पोर्ट्स साइंस टीम जल्द ही सभी खिलाड़ियों की मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को देने वाली है। इसके बाद अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति टीम का ऐलान करेगी।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्यकुमार यादव की फिटनेस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हर्निया की सर्जरी के बाद, उन्होंने अब बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में नेट्स पर बल्लेबाजी शुरू कर दी है। अगर वह पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं, तो उनकी जगह शुभमन गिल को एशिया कप के लिए टीम की कमान सौंपी जा सकती है।

चयन समिति शीर्ष क्रम में कोई बदलाव नहीं चाहती?

खबरों के अनुसार, चयन समिति सूर्यकुमार की कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्य खिलाड़ियों में कोई बदलाव नहीं करना चाहती। इसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या शामिल हैं। खबरों के अनुसार, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि अभिषेक शर्मा इस समय आईसीसी रैंकिंग में टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज हैं। इसके अलावा, विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने पिछले सीज़न में बल्ले और विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन किया था। शुभमन ने आईपीएल 2025 और इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद, शीर्ष क्रम में उनकी जगह मुश्किल लग रही है। अगर सूर्य अनफिट रहते हैं, तो गिल को कप्तानी का मौका मिल सकता है।

यशस्वी जायसवाल को मिलेगा मौका?

इसके अलावा, आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले साई सुदर्शन और इंग्लैंड दौरे पर दो शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह बनाने के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। केएल राहुल की इस टीम में जगह भी मुश्किल लग रही है। भारतीय टीम 10 सितंबर से एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। उसका सामना 14 सितंबर को पाकिस्तान से होगा।

संजू के अलावा एक और विकेटकीपर को मिल सकती है जगह

एशिया कप में संजू सैमसन मुख्य विकेटकीपर होंगे। इसके अलावा, चयन समिति जितेश शर्मा या ध्रुव जुरेल में से किसी एक को टीम में शामिल कर सकती है। जुरेल पिछली टी20 सीरीज़ का हिस्सा थे, लेकिन जितेश ने आईपीएल 2025 के दौरान आरसीबी की जीत में अहम योगदान दिया था। इससे भी उनका दावा मज़बूत लग रहा है। इसके अलावा, नीतीश रेड्डी का भी चोट के कारण एशिया कप के लिए चुना जाना मुश्किल लग रहा है। उनकी अनुपस्थिति में शिवम दुबे को टीम में जगह मिल सकती है।

बुमराह एशिया कप में खेलने के लिए तैयार

तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालाँकि, टीम इंडिया के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए उन्हें आराम दिया जा सकता है। टीम इंडिया को अक्टूबर की शुरुआत में वेस्टइंडीज़ के साथ टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। दूसरे तेज़ गेंदबाज़ के तौर पर अर्शदीप सिंह को चुना जा सकता है, जबकि तीसरे स्थान के लिए आईपीएल के स्टार खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा या शानदार फॉर्म में चल रहे हर्षित राणा में से किसी एक को चुना जा सकता है।

