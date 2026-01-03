Home > क्रिकेट > कोई नहीं देखेगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप! इस दिग्गज खिलाड़ी ने ICC को दी खुली चेतावनी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!

कोई नहीं देखेगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप! इस दिग्गज खिलाड़ी ने ICC को दी खुली चेतावनी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!

कोई नहीं देखेगा 2026 वर्ल्ड कप! अश्विन ने ICC को चेतावनी देते हुए आखिर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात? जानिए क्रिकेट के गिरते रोमांच पर अश्विन का चौंकाने वाला खुलासा.

By: Shivani Singh | Last Updated: January 3, 2026 8:22:58 PM IST

कोई नहीं देखेगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप! इस दिग्गज खिलाड़ी ने ICC को दी खुली चेतावनी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!


पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ICC को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि ICC इवेंट्स की बढ़ती संख्या और कॉम्पिटिशन करने वाली टीमों के बीच क्वालिटी का बढ़ता अंतर, 2026 ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप को कोई नहीं देखेगा. अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए, अश्विन ने कहा कि टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों में एकतरफा मैचों की बढ़ती संख्या फैंस को इवेंट से दूर कर सकती है.

You Might Be Interested In

अश्विन ने क्या कहा 

अश्विन ने कहा “कोई भी यह ICC T20 वर्ल्ड कप नहीं देखेगा. भारत बनाम USA, भारत बनाम नामीबिया. ये ऐसे मैच हैं जो सचमुच आपको वर्ल्ड कप से दूर कर देंगे. वर्ल्ड कप हर चार साल में एक बार होते थे. इसीलिए उनमें इतना इंटरेस्ट होता था. भारत पहले राउंड में इंग्लैंड या श्रीलंका के साथ खेलता था. वह कहीं ज़्यादा मज़ेदार होता था.”

अश्विन ने ICC टूर्नामेंट्स की रेगुलर शेड्यूलिंग पर भी चिंता जताई, यह सुझाव देते हुए कि इसने वर्ल्ड कप से जुड़े पारंपरिक उत्साह को कम कर दिया है. उन्होंने स्थापित टीमों और उभरती टीमों के बीच बढ़ते अंतर को एक बड़ी समस्या बताया, यह तर्क देते हुए कि शुरुआती राउंड में बेमेल मैच टूर्नामेंट की कॉम्पिटिशन की भावना को खत्म कर देते हैं।

You Might Be Interested In

हर साल होने वाले ICC टूर्नामेंट्स

2010 से, 2018 को छोड़कर लगभग हर साल ICC टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं। 2020 में COVID-19 के कारण T20 वर्ल्ड कप स्थगित कर दिया गया था. फिर यह 2021 में और फिर 2022 में आयोजित किया गया. इसके बाद 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप, फिर 2024 में T20 वर्ल्ड कप, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, और अब 2026 के लिए एक और T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल है.

अश्विन ने फैंस और पूर्व खिलाड़ियों की भावनाओं को दोहराया 

बढ़ता इंटरनेशनल कैलेंडर दोहराव और दर्शकों की थकान का कारण बन रहा है, जो ऑनलाइन बहुत बहस का विषय रहा है. अश्विन ने यह भी माना कि लगातार व्यस्त शेड्यूल दर्शकों की रुचि में गिरावट का कारण बन रहा है. 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें होंगी. यह टूर्नामेंट, जो 7 फरवरी को शुरू होगा भारत और श्रीलंका द्वारा मिलकर होस्ट किया जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते भारत टूर्नामेंट की शुरुआत करेगा और टाइटल बचाने के लिए पसंदीदा टीमों में से एक है. यह ग्लोबल टूर्नामेंट पांच ग्रुप में खेला जाएगा. मेज़बान भारत अपने पहले मैच में USA का सामना करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच होंगे.

You Might Be Interested In
Tags: ASHWINICCT20 WORLD CUP 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026
कोई नहीं देखेगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप! इस दिग्गज खिलाड़ी ने ICC को दी खुली चेतावनी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कोई नहीं देखेगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप! इस दिग्गज खिलाड़ी ने ICC को दी खुली चेतावनी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!
कोई नहीं देखेगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप! इस दिग्गज खिलाड़ी ने ICC को दी खुली चेतावनी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!
कोई नहीं देखेगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप! इस दिग्गज खिलाड़ी ने ICC को दी खुली चेतावनी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!
कोई नहीं देखेगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप! इस दिग्गज खिलाड़ी ने ICC को दी खुली चेतावनी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!