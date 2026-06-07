SKY के साथ नाइंसाफी! श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने पर भड़के अश्विन, वायरल बयान से मची हलचल

Ashwin On Suryakumar Dropping: आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टी20 टीम का एलान कर हो गया है. भारतीय टीम में 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को पहली बार टीम में मौका दिया गया है. वहीं, सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को कप्तानी से हटाने के साथ ही टीम से भी बाहर कर दिया गया है. सूर्या की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है. सूर्यकुमार यादव को उनकी खराब फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया गया है.
माना जा रहा है कि अब सूर्यकुमार यादव के टी20आई करियर का भी अंत हो गया है. अब बीसीसीआई के इस फैसले पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का बयान सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. अश्विन का मानना है कि सूर्यकुमार यादव को खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए थेा.
अश्विन ने क्या बयान दिया?
ESPNcricinfo से बात करते हुए रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने कहा कि वह सूर्यकुमार यादव को ड्रॉप किए जाने के फैसले से काफी हैरान हैं. अश्विन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह एक बहुत दिलचस्प मिसाल है. मैं एक पल के लिए खुद को सूर्यकुमार यादव की जगह रखकर सोचता हूं कि इस समय वह कैसा महसूस कर रहे होंगे. मुझे यकीन है कि किसी भी खिलाड़ी को टीम से बाहर किए जाने पर दुखी होने का पूरा हक है और अगर वह बुरा महसूस कर रहे हैं, तो यह पूरी तरह जायज है. लेकिन जिस तरह यह फैसला लिया गया है, उसे लेकर मुझे थोड़ी झिझक है क्योंकि मैं अपने मन में सोच रहा हूं… अगर मैं खुद को सूर्यकुमार की जगह रखूं तो? ठीक है, मेरी बल्लेबाजी का फॉर्म पिछले 18 महीनों या 15 महीनों में मेरा साथ नहीं दे पाया. मैं उस स्तर पर नहीं खेल पाया, जैसा खेल सकता था. लेकिन फिर भी मैं देश के लिए T20 विश्व कप जीतने में कामयाब रहा.’
अजीत अगरकर का कठोर फैसला
रविचंद्रन अश्विन ने आगे कहा कि इतना कठोर फैसला भविष्य के चयन के लिए एक नई मिसाल भी कायम करेगा. उन्होंने कहा, ‘क्या हम बड़े-बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को उनकी जगह रखकर देख सकते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि T20 विश्व कप जीतने वाले कप्तान को बिना किसी अंतिम चेतावनी के टीम से बाहर कर दिया गया हो? मुझे यकीन है कि उनसे बातचीत हुई होगी, इसको लेकर मुझे कोई संदेह नहीं है. लेकिन चयन के लिहाज से यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अगली बार जब भी ऐसा कोई मामला सामने आएगा, तो इसे एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा.’
‘अय्यर के लिए बड़ी चुनौती’
अश्विन ने आगे कहा कि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को सूर्यकुमार का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि उन्होंने दो साल से अधिक समय से भारत के लिए कोई T20I मैच नहीं खेला था. हालांकि इस दौरान उन्होंने IPL में बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को खिताब दिलाया और फिर 2025 में पंजाब किंग्स (PBKS) को फाइनल तक पहुंचाया. अश्विन का कहना है कि नए कप्तान के तौर पर सीधे टीम में आना श्रेयस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा.