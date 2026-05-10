CM विजय के शपथ ग्रहण समारोह से भागते हुए चेपॉक पहुंचे अंशुल कंबोज? अश्विन के पोस्ट ने मचाई खलबली!

anshul kamboj: यह रविवार तमिलनाडु के लिए किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं रहा. एक तरफ राजनीति में नया इतिहास रचा गया, तो दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान पर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. लेकिन इन सबके बीच टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने मजाकिया अंदाज से इंटरनेट पर महफिल लूट ली.

जब अश्विन ने उड़ाई अंशुल कंबोज की ‘खिल्ली’

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर किंग्स (LSG) के बीच होने वाले बड़े मुकाबले से ठीक पहले अश्विन ने CSK के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के साथ एक मजेदार शरारत की. दरअसल, तमिलनाडु में हुए चुनावों के बाद सुपरस्टार विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विजय के बगल में खड़े एक सुरक्षाकर्मी की शक्ल हूबहू अंशुल कंबोज से मिल रही थी. अश्विन ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और सोशल मीडिया (X) पर उस गार्ड की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘ड्यूटी सबसे पहले आती है भाई, लेकिन मैच के दिन यह कुछ ज्यादा ही हो गया! आज दोपहर का मैच है, जल्दी कैब पकड़ो और चेपॉक स्टेडियम पहुंचो अंशुल. आज बड़ा गेम है!

Duty always comes first, but on a must win match day #CSKVLSG, it’s a bit too much. It’s a day game, get a cab & get to Chepauk ASAP Anshul Kamboj. Big Game. pic.twitter.com/CautY5PQRu — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) May 10, 2026

तमिलनाडु में ‘थलापति’ युग की शुरुआत

सिनेमा के पर्दे पर राज करने वाले जोसेफ विजय ने अपनी पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (TVK) के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई और तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. अश्विन ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि वो अब अपने पसंदीदा सुपरस्टार को एक लीडर के रूप में फॉलो करने के लिए तैयार हैं.

CSK के लिए ‘करो या मरो’ की स्थिति

IPL के इस सीजन में चेन्नई की कहानी किसी रोलर-कोस्टर जैसी रही है. लगातार 3 हार के साथ बेहद खराब शुरुआत हुई. पिछले 7 मैचों में से 5 जीतकर CSK ने शानदार वापसी की है. फिलहाल CSK 10 अंकों के साथ छठे स्थान पर है.

धोनी की कमी और सैमसन का जलवा

MS धोनी चोट की वजह से इस सीजन के शुरुआती 11 मैचों से बाहर रहे हैं. उनकी कमी को संजू सैमसन ने बखूबी भरा है. सैमसन न केवल विकेट के पीछे शानदार रहे हैं, बल्कि बल्ले से भी दो शतक जड़कर कोहराम मचा चुके हैं.

क्यों जरूरी है आज का मैच?

अश्विन ने इस मैच को ‘मस्ट-विन’ (जीतना ही होगा) इसलिए कहा क्योंकि अगर CSK आज LSG को हरा देती है, तो वह 12 अंकों के साथ RCB और राजस्थान रॉयल्स की बराबरी कर लेगी. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ की टीम के लिए यह आखिरी मौका है. अगर वो आज हारते हैं, तो उनके प्लेऑफ के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे. CSK को टॉप-4 में जगह पक्की करने के लिए अपने बचे हुए तीनों मैच जीतने होंगे. जिस अंशुल कंबोज का अश्विन ने मजाक उड़ाया, वही इस सीजन में CSK के सबसे सफल गेंदबाज (19 विकेट) साबित हुए हैं. आज के मैच में भी उन्होंने मिचेल मार्श को आउट कर लखनऊ को शुरुआती झटका दिया, इसके बाद हिम्मत सिंह को बोल्ड किया. इस अहम मैच में उन्होंने कुल 2 विकेट चटकाए.