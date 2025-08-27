R Ashwin controversy: अश्विन का विवादों से रहा है गहरा नाता, ये हैं वो 3 घटनाएं जो फैंस चाहकर भी नहीं भूल सकते!

R Ashwin IPL retirement: भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार 27 अगस्त को IPL से संन्यास ले लिया है। अश्विन ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए दी। अश्विन IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करेंगे।

अश्विन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, ‘खास दिन और इसलिए खास शुरुआत। कहते हैं कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। आज एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन आज से मैं विभिन्न अन्य लीगों में अवसरों की तलाश करूँगा।’ उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए आगे लिखा, ‘मैं सभी फ्रेंचाइज़ियों को इतने सालों में शानदार यादें और रिश्ते देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, आईपीएल और बीसीसीआई का शुक्रिया, जो उन्होंने मुझे अब तक दिया है। आगे के समय पर ध्यान केंद्रित करूँगा, मेरे लिए क्या है और इसका आनंद लूँगा।’

अश्विन का करियर जितना चमकदार था उतना ही विवादों से भी भरा रहा है आज के इस लेख में मैं अश्विन के करियर के उन 3 विवादों का जिक्र करुँगी जिसकी वजह से वो काफी सुर्ख़ियों में रहे हैं।

यूट्यूब चैनल विवाद (2025)

आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर CSK की टीम की रणनीति से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके कारण उनकी काफी आलोचना हुई। जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह IPL के बाकी मैचों में CSK के मैचों का प्रीडिक्शन या समीक्षा नहीं करेंगे।

डेवाल्ड ब्रेविस अनुबंध विवाद (2025)

इसके बाद इसी साल रविचंद्रन अश्विन ने दक्षिण अफ्रीकी युवा क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस के बारे में खुलासा करके क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। अश्विन ने कहा कि CSK टीम IPL 2025 के बीच में डेवाल्ड ब्रेविस को टीम में शामिल करने के लिए अतिरिक्त पैसे देने को तैयार है। अश्विन के इस खुलासे से अनुबंध प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे, जिसके कारण CSK को बयान जारी करते हुए स्पष्ट करना पड़ा कि सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अनुबंध किया गया था और यह भी कहा कि आईपीएल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया।

रिटायर आउट (2022)

IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए अश्विन रणनीतिक कारणों से रिटायर आउट होने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। इस बात पर भी खूब हंगामा हुआ कि अश्विन का यह फैसला खेल के हित और भावना के अनुकूल था या नहीं।

अश्विन का आईपीएल करियर

बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में पदार्पण किया था। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में कुल 221 मैच खेले, जहाँ उन्होंने 187 विकेट लिए। इसके अलावा, उन्होंने एक अर्धशतक के साथ कुल 833 रन बनाए। 38 वर्षीय अश्विन ने IPL में पाँच टीमों – चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं। 2010 और 2011 में सीएसके के साथ आईपीएल खिताब भी जीता था।

