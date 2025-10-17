Ravichandran Ashwin on Harshit Rana: हर्षित राणा के बचाव में उतरे अश्विन, बोले- ‘निजी हमले बंद हों’

Harshit Rana India Tour of Australia: हर्षित राणा को लेकर चल रही बहस और चर्चा बढ़ती ही जा रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किए जाने के बाद से, इस युवा खिलाड़ी और हेड कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठ रहे हैं. पूर्व चयनकर्ता कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने इस चर्चा की शुरुआत की. उन्होंने आरोप लगाया कि राणा को सभी फॉर्मेट में लगातार इसलिए चुना गया क्योंकि वह गंभीर की हमेशा हां में हां मिलाने वाले थे. बाद में गंभीर ने मीडिया से बात करते हुए श्रीकांत को जवाब दिया.

क्या कहा गौतम गंभीर ने ?

गंभीर ने स्पष्ट रूप से कहा कि सावधानी बरती जानी चाहिए और केवल YouTube व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए. अब, रविचंद्रन अश्विन ने भी इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि खेल में व्यक्तिगत हमलों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. अश्विन, जिन्होंने पहले IPL 2024 सीज़न में राणा के प्रदर्शन के आधार पर टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाया था, ने गंभीर का पक्ष लेते हुए कहा कि आलोचना में अधिक सार होना चाहिए, न कि केवल दिखावे के लिए.

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैंने हमेशा दोहराया है कि किसी भी खिलाड़ी पर नीचे से हमला नहीं किया जाना चाहिए. जब हमला बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो जाता है, तो उसके मायने बदल जाते हैं. मैं संजय मांजरेकर के बारे में बात करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे पूरे करियर में मेरी आलोचना की है. लेकिन मेरे मन में उनके लिए कभी कोई द्वेष नहीं रहा. वह जो कहते हैं वह सही या गलत हो सकता है, जब तक आलोचना व्यक्तिगत न हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है.

अश्विन ने की तीखी आलोचना

उन्होंने आगे कहा कि मान लीजिए हर्षित वह रील देखता है जिसमें उसकी कड़ी आलोचना की जा रही है और वह भारत के लिए मैच खेलने वाला है, तो क्या वह इससे निराश नहीं होगा? और उसके माता-पिता और दोस्त इसे देखकर क्या सोचेंगे? हम निश्चित रूप से उसके कौशल, उसकी क्रिकेट शैली और उसके व्यवसाय की आलोचना कर सकते हैं. लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए. यह एक-दो बार मज़ेदार हो सकता है, लेकिन यह लगातार मुद्दा नहीं होना चाहिए. वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए दर्शक हैं. नकारात्मकता वही बेचती है जिसकी मांग होती है. हमें ऐसी सामग्री का सेवन करने से बचना चाहिए.

हर्षित का अजीब मामला तब शुरू हुआ जब उनका डेब्यू IPL 2024 में रिटेंशन के साथ हुआ. तब से, इस तेज़ गेंदबाज़ के गंभीर के साथ घनिष्ठ संबंधों की चर्चाएं तेज़ हो गईं. टी20 टीम में होने के बावजूद, 23 वर्षीय इस खिलाड़ी ने डेब्यू नहीं किया. IPL रिटेंशन पूरा होने के बाद ही उन्हें एक मैच खेलने का मौका मिला, जब KKR ने उन्हें अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में चुना. इसके बाद इस तेज़ गेंदबाज़ ने खेल के तीनों फॉर्मैट्स में डेब्यू किया. हालांकि, यह चर्चा तब और बढ़ गई जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया.

