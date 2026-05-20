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वैभव सूर्यवंशी इंसान नहीं ‘एलियन’ हैं? क्या है ‘Area 51’ जिससे अश्विन ने जोड़ा राजस्थान के इस धुरंधर का नाम!

वैभव सूर्यवंशी इंसान हैं या एलियन? LSG के खिलाफ तबाही के बाद आर अश्विन ने 'Area 51' को लेकर किया ऐसा होश उड़ाने वाला दावा, जिसे देख हर कोई हैरान है. पढ़ें...

By: Shivani Singh | Last Updated: May 20, 2026 8:54:01 AM IST

वैभव सूर्यवंशी इंसान नहीं ‘एलियन’ हैं? क्या है ‘Area 51’ जिससे अश्विन ने जोड़ा राजस्थान के इस धुरंधर का नाम!


Ashwin tweet on Vaibhav Suryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की आतिशी पारी के दम पर  220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मंगलवार को महज 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर बल्ले से तूफानी प्रदर्शन किया. हालाँकि, वे अपना शतक बनाने से सिर्फ़ 8 रन से चूक गए. 38 गेंदों का सामना करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 244.74 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी करते हुए 93 रन बनाए. उनकी पारी में 10 छक्के और 7 चौके शामिल थे. इस पारी के जरिए सूर्यवंशी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए. और साथ ही दिग्गजों की तारीफें भी बटोरीं.

वैभव की पारी के बीच अश्विन ने उनकी तारीफ में कुछ ऐसा कहा कि सबका ध्यान उनके ट्वीट की ओर चला गया है और अब ये वायरल हो रहा है. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा?

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अश्विन ने वैभव को बताया एलियन?

वैभव के प्रदर्शन को लेकर अश्विन का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी इस मैच में इतनी कमाल की, ताबड़तोड़ और अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे हैं कि वो इस दुनिया के इंसान ही नहीं लगते (वह किसी दूसरे ग्रह के ‘एलियन’ या सुपरहीरो की तरह बैटिंग कर रहे हैं). क्रिकेट जगत में जब कोई खिलाड़ी बहुत ही असाधारण खेल दिखाता है, तो अक्सर उसे ‘दूसरे ग्रह का खिलाड़ी’ या ‘Unreal’ कहकर सराहा जाता है.

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ‘एरिया 51 (Area 51) में परग्रही (दूसरे ग्रह के जीवों) के अस्तित्व को लेकर बहुत सारा रहस्य जुड़ा हुआ है. आइए उस बहस को यहीं खत्म करते हैं, हम इंसानों (धरतीवासियों) के बीच एक अलौकिक/चमत्कारी व्यक्ति रह रहा है और वह राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करता है और इस वक्त जयपुर में अपनी ड्यूटी पर है. यह लाइव टीवी पर भी आ रहा है.’

ashwin tweet on vaibhav sooryavanshi

‘Area 51’ क्या है? 

ट्वीट की शुरुआत में अश्विन लिखते हैं कि ‘Area 51’ जो कि अमेरिका की एक रहस्यमयी जगह है. जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एलियंस या बाहरी दुनिया के जीवों को छिपाकर रखा गया है उसको लेकर हमेशा यह बहस चलती है कि क्या एलियंस सच में होते हैं या नहीं. अब जब अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी को वहां ‘Area 51’ से जोड़ा है तो यह वैभव को जोड़ा है तो यह वैभव सूर्यवंशी के उस असाधारण और अकल्पनीय खेल को दर्शाता है, जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है. अश्विन का इशारा साफ है कि वैभव की बल्लेबाजी आम इंसानों जैसी नहीं, बल्कि किसी ‘दूसरे ग्रह के खिलाड़ी’ जैसी है, जो अपनी चमत्कारी हिटिंग से नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है.

बता दें कि अश्विन ने सीधे तौर पर वैभव को ‘एलियन’ नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने वैभव के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए उनके खेल की तुलना ‘Area 51’ (अमेरिका की वह रहस्यमयी जगह, जहां अक्सर दूसरे ग्रहों से लाए गए जीवों यानी एलियंस को रखने का दावा किया जाता रहा है) के रहस्यों से की है. यह पूरी तरह से वैभव सूर्यवंशी की अद्भुत बल्लेबाजी को सराहने का एक क्रिकेटिया अंदाज है.

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