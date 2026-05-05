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पति MLA, वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिलचस्प है राजनेता की लव स्टोरी, आईपीएल में खेल चुका

Ashok Dinda Love Story: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और पश्चिम बंगाल के हुए चुनाव के मोयना सीड से विजेता अशोक डिंडा की क्रिकेट से राजनीति तक की यात्रा जितनी चर्चित रही है, उतनी ही खूबसूरत उनकी पत्नी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रियासी रुद्रा के साथ उनकी लव स्टोरी भी है.

By: Satyam Senger | Last Updated: May 5, 2026 3:09:16 PM IST

बेहद खूबसूरत है अशोक डिंडा की वाइफ.
बेहद खूबसूरत है अशोक डिंडा की वाइफ.


Ashok Dinda Love Story: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और पश्चिम बंगाल के हुए चुनाव के मोयना सीड से विजेता अशोक डिंडा की क्रिकेट से राजनीति तक की यात्रा जितनी चर्चित रही है, उतनी ही खूबसूरत उनकी पत्नी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रियासी रुद्रा के साथ उनकी लव स्टोरी भी है.  अशोक डिंडा की पहली मुलाकात श्रियासी से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, लेकिन उस समय यह मुलाकात बिल्कुल सामान्य रही. दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही मुलाकात आगे चलकर जिंदगी भर का साथ बन जाएगी.

हालांकि किस्मत ने उन्हें एक बार फिर मिलाया, जब दोनों की मुलाकात एक दूसरी पार्टी में हुई. इस बार डिंडा श्रियासी की सादगी और शांत स्वभाव से काफी प्रभावित हुए. इसके बाद डिंडा ने एक साझा दोस्त की मदद से श्रियासी का नंबर हासिल किया और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ. शुरुआत दोस्ती से हुई, लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया. डिंडा को अपने प्यार का एहसास जल्दी हो गया था, लेकिन श्रियासी ने उन्हें तुरंत हां नहीं कहा. हालांकि डिंडा ने धैर्य और सच्चाई के साथ अपने प्यार को जताना जारी रखा और आखिरकार श्रियासी का दिल जीत लिया.

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उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने में यह बात भी खास रही कि श्रियासी का परिवार क्रिकेट का बड़ा फैन था, जिससे दोनों परिवारों के बीच भी अच्छा जुड़ाव बना. प्यार परवान चढ़ने के बाद इस जोड़े ने 22 जुलाई 2013 को पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाजों के साथ शादी कर ली. आज अशोक डिंडा और श्रियासी एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और एक बेटी के माता-पिता हैं. क्रिकेट, रिटायरमेंट और राजनीति, हर दौर में श्रियासी उनके साथ मजबूती से खड़ी रही हैं.

घरेलू क्रिकेट में अशोक डिंडा ने रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए 339 विकेट लेकर खुद को राज्य के महान तेज गेंदबाजों की सूची में शामिल कराया. अपने शानदार फर्स्ट-क्लास करियर के दौरान उन्होंने 400 से ज्यादा विकेट झटके, जो उनकी निरंतरता और प्रतिभा का प्रमाण है. इंडियन प्रीमियर लीग में भी डिंडा ने अपनी तेज गेंदबाजी का दम दिखाया. आईपीएल में उन्होंने 78 मुकाबलों में 69 विकेट अपने नाम किए और कई अहम मौकों पर टीमों के लिए उपयोगी प्रदर्शन किया.

Tags: ASHOKE DINDA
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