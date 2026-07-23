Who is Ashok Sharma: भाई ने छोड़ा क्रिकेट ताकि छोटा भाई पहने ‘ब्लू जर्सी’… जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा की कहानी

भारतीय तेज गेंदबाजी के कुनबे में आखिरकार एक और नया सितारा शामिल हो गया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में सीनियर गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में चयनकर्ताओं ने युवा प्रतिभाओं पर दांव लगाया, और अशोक शर्मा ने अपनी मेहनत के दम पर टीम इंडिया की डेब्यू कैप हासिल कर ली है. आज 23 जुलाई को हरारे में खेले जा रहे जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया है. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार साढ़े 4 बजे से खेला जा रहा है.

राजस्थान के इस युवा तेज गेंदबाज को घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन और गुजरात टाइटंस (GT) के लिए आईपीएल में दमदार डेब्यू के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम का बुलावा मिला है. हरारे में अगर उन्हें डेब्यू कैप मिली है, तो यह न सिर्फ उनकी रफ्तार, बल्कि उनके परिवार के त्याग की भी एक खूबसूरत कहानी है.

किसान का बेटा और बड़े भाई का त्याग

अशोक शर्मा की कहानी जयपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव रामपुरा से शुरू होती है, जहां क्रिकेट के संसाधन बेहद सीमित थे. उनके पिता किसान हैं और परिवार के आर्थिक हालात ऐसे थे कि वे दो में से किसी एक ही बेटे के सपने को पूरा कर सकते थे. ऐसे में उनके बड़े भाई अक्षय शर्मा, जो खुद जिला स्तर पर क्रिकेट खेलते थे, ने अपने कदम पीछे खींच लिए ताकि अशोक का सपना न टूटे.

मुंबई के खिलाफ मैच जिताऊ गेंदबाजी के बाद अशोक ने कहा था, ‘मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए अपने करियर का त्याग कर दिया. अगर वह न होते, तो मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता.’

घरेलू सीजन में मचाया तहलका

अशोक सबसे पहले 2025-26 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए. वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, जहां उन्होंने 10 मैचों में 22 शिकार किए. लगातार 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हार्ड लेंथ गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

गुजरात टाइटंस के साथ IPL में धमाकेदार एंट्री

आईपीएल 2026 की नीलामी में गुजरात टाइटंस ने उन पर दांव लगाते हुए 90 लाख रुपये में खरीदा—और यह फैसला जल्द ही सही साबित हुआ. आशीष नेहरा के मार्गदर्शन में अशोक ने अपनी रफ्तार से खूब सुर्खियां बटोरीं.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने ध्रुव जुरेल को 154.2 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो IPL 2026 की सबसे तेज गेंद दर्ज की गई. पूरे सीजन में उन्होंने 6 मैचों में 6 विकेट लिए और अपनी उछाल व रफ्तार से दिग्गजों को परेशान किया. इससे पहले वह कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए बतौर नेट बॉलर समय बिता चुके थे.

वो स्पेल, जिसने दिलाई पहचान

अशोक के अब तक के करियर का सबसे यादगार प्रदर्शन रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ आया. राजस्थान के प्रमुख तेज गेंदबाजों की गैर मौजूदगी में कोच अंशु जैन ने उन्हें सीधी रणनीति दी, ‘स्टंप टू स्टंप’ गेंदबाजी करो. अशोक ने इस पर अमल करते हुए अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान और सिद्धेश लाड को पवेलियन का रास्ता दिखाया और मैच का रुख पलट दिया.

रहाणे का विकेट उनके लिए सबसे खास था. अशोक ने बताया, ‘रहाणे भाई ज्यादा पैरों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उन्हें लाल मिट्टी की पिचों पर खेलने की आदत है. मैंने उसी हिसाब से रणनीति बनाई थी.’

सिर्फ रफ्तार ही नहीं, सटीक रणनीति भी

अशोक की खासियत सिर्फ 150+ की रफ्तार ही नहीं है. वह एक सटीक ‘हार्ड लेंथ’ गेंदबाज हैं, जो पिच से अतिरिक्त उछाल निकालने में माहिर हैं. वह बल्लेबाजों को चौड़ाई देने के बजाय सीधे स्टंप्स पर हमला करते हैं और धीमी पिचों पर भी अपनी तेजी से बल्लेबाजों को चौंकाने की क्षमता रखते हैं.