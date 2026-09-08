Home > खेल > ‘मेरा तलाक हो सकता है…’ हेड कोच बनने वाले सवाल पर आशीष नेहरा घबराए, बोले- हाई कमीशन से बात करनी होगी…

‘मेरा तलाक हो सकता है…’ हेड कोच बनने वाले सवाल पर आशीष नेहरा घबराए, बोले- हाई कमीशन से बात करनी होगी…

Ashish Nehra on Head Coach Reaction: आशीष नेहरा ने भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है. हालांकि, उन्होंने इंटरनेशनल कोचिंग की लंबी यात्रा और बिजी शेड्यूल को बड़ी चुनौती बताया. कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान नेहरा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस पद के लिए पहले उन्हें अपनी पत्नी रुश्मा से मंजूरी लेनी होगी.

By: Satyam Sengar | Published: September 8, 2026 4:33:03 PM IST

आशीष नेहरा को किससे लगा डर?
आशीष नेहरा को किससे लगा डर?


Ashish Nehra on Head Coach Reaction: आशीष नेहरा ने भविष्य में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने से इनकार नहीं किया है. हालांकि, उन्होंने माना कि इंटरनेशनल टीम की कोचिंग में लंबे समय तक जर्नी करनी पड़ती है, जो आईपीएल टीम को कोच करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है. कोलकाता में 7 सितंबर को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के वार्षिक अवॉर्ड समारोह में नेहरा से भारत के हेड कोच बनने को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपनी पत्नी रुश्मा का जिक्र किया और कहा, “मुझे पहले हाई कमीशन से बात करनी होगी, और वह मेरी पत्नी हैं. वरना मेरा तलाक हो सकता है.”

भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर हैं, जो तीनों फॉर्मेट में टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इस पद पर रहने वाले कोच को साल के बड़े हिस्से में टीम के साथ जर्नी करनी पड़ती है. गंभीर से पहले राहुल द्रविड़ भी इस भूमिका में रह चुके हैं. वहीं, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी कई बार इस पद के लिए सामने आया है. नेहरा ने इंटरनेशनल कोचिंग की मुश्किलों पर बात करते हुए कहा, “इंटरनेशनल कोचिंग में साल के आठ या नौ महीने जर्नी करनी पड़ती है. यह आसान नहीं है.”

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भारत का कोच बनना सम्मान की बात
नेहरा ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल कोचिंग में लगातार जर्नी और काम के दबाव के कारण लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं होता. हालांकि, उन्होंने भविष्य में भारतीय टीम का कोच बनने की संभावना को पूरी तरह बंद नहीं किया. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा कि वह अपने करियर को इस तरह की चीजों को ध्यान में रखकर नहीं चलाते. उन्होंने कहा, “मैं इसे महत्वाकांक्षा नहीं कहूंगा. मैं इस तरह की चीजों की योजना नहीं बनाता. हां, यह बहुत बड़ा सम्मान और गर्व की बात होगी, लेकिन मैं ऐसी चीजों की योजना नहीं बनाता.”

गुजरात टाइटंस के साथ नेहरा का शानदार रिकॉर्ड
आशीष नेहरा 2022 से गुजरात टाइटंस के हेड कोच हैं. टीम के आईपीएल में पदार्पण के सीजन में ही उनकी कोचिंग में गुजरात टाइटंस ने खिताब जीत लिया था. इसके बाद टीम ने दो बार उपविजेता रहकर भी शानदार प्रदर्शन किया. नेहरा की रणनीति और खिलाड़ियों के साथ तालमेल को टीम की सफलता में अहम माना जाता है. फिलहाल वह गुजरात टाइटंस के साथ अपनी भूमिका से खुश हैं और भारत की कोचिंग को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते. उन्होंने साफ कहा, “मैं जहां हूं, वहां बहुत खुश हूं.”

Tags: Ashish Nehra
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