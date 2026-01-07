Ashes 2025: बॉलर के घातक यॉ़र्कर से बचने के लिए स्टीव स्वीथ ने मारी ऐसी पलटी, Video देख हंसते-हंसते हो जाएंगे पागल

Australia vs England Ashes Series 2025: ऑस्ट्रलिया और इंग्लैंड के बीच इन दिनों एशेज सीरीज खेली जा रही है. जिसका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ गेंदबाज के तीखे बाउंसर से बचने के लिए पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुद शेयर किया है. जिसको अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों द्वारा देखा जा चुका है.

5 मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 3-1 से आगे चल रही है और सीरीज के आखिरी मैच में भी ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छी स्थिति में दिख रही है.

5वां टेस्ट हुआ रोमांचक (The 5th Test was thrilling)

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एशेज सीरीज का पांचवां टेस्ट मैच अब काफी रोमांचक हो गया है. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 567 रन बनाए, जिससे उसे इंग्लैंड के पहली पारी के कुल 384 रनों पर 183 रनों की बढ़त मिल गई. मैच के चौथे दिन बुधवार को जैकब बेथेल की नाबाद सेंचुरी की बदौलत खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 302 रन बना लिए थे, जिससे उसे 119 रनों की बढ़त मिल गई थी. मैच में अभी पांच सेशन का खेल बाकी है. अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, तो ऑस्ट्रेलिया यह टेस्ट मैच जीतने और एशेज 2025 सीरीज को 4-1 से जीतने की स्थिति में है.







मैच का अंतिम नतीजा अभी तय नहीं हुआ है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में एक ऐसा कारनामा किया है जो एशेज के 144 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. इसके अलावा, यह कारनामा टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किया है.

इस मैच में बना ये खास रिकॉर्ड (This special record was set in this match)

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने 138 रन और ट्रैविस हेड ने 163 रन बनाए. हालांकि, इस पारी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने मिलकर 50 या उससे ज्यादा रनों की सात पार्टनरशिप बनाईं. एशेज के 144 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलियाई या इंग्लिश बल्लेबाजों ने एक ही पारी में 50 या उससे ज़्यादा रनों की इतनी सारी पार्टनरशिप की हैं. टेस्ट क्रिकेट का इतिहास 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहले ऑफिशियल टेस्ट मैच से शुरू हुआ था, लेकिन एशेज सीरीज खुद 1882-83 में इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया दौरे से शुरू हुई थी.