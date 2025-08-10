Home > खेल > जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!

जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!

Raksha Bandhan 2025: जनाई भोसले के मोहम्मद सिराज और जनाई भोसले का सच सामने आ चुका है। जनाई ने क्रिकेटर को राखी बांधकर हर तरह के डेटिंग अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 10, 2025 10:40:02 IST

जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!

Mohammad Siraj Dating Rumours : भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज काफी समय से दिग्गज सिंगर आशा भोसले की पोती जनाई भोसले संग अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में चल रहे हैं। वहीं अब दोनों के रिश्ते का सच सामने आ चुका है। दरअसल जनाई की बर्थडे पार्टी में सिराज के शामिलल होने से डेटिंग की खबरें इंडस्ट्री से लेकर मीडिया तक आग की तरह फैल गई थी। वहीं कई बार दोनों ने एक-दूसरे को लेकर पोस्ट भी किए थे। लेकिन अब आखिर सच सामने आ ही गया है। 

जनाई भोसले ने क्रिकेटर को बांधी राखी 

जनाई भोसले कई बार बता चुकी हैं कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज उनके लिए भाई की तरह हैं। लेकिन इसके बावजूद अफेयर की खबरे शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं अब रक्षा बंधन के मौके पर दोनों ने इन खबरों को पूरी तरह से खत्मकर दिया है। जनाई ने अपने और सिराज के रिश्ते का सबूत पेश करते हुए क्रिकेटर की कलाई पर राखी बांधी। साथ ही इसका वीडियो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। 

View this post on Instagram

A post shared by Zanai Bhosle💜 (@zanaibhosle)

कॉपी कैट निकली Janhvi Kapoor! बदन पर लपेटी फूलों के जाल से बनी खूबसूरत साड़ी…अंबानी परिवार की छोटी बहु का ट्रेंड किया चोरी?

इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो 

वीडियो में वो ग्रीन कलर का सूट पहने दिख रही हैं। वहीं थ व्हाइट कुर्ता-पायजामा पहनकर मोहम्मद सिराज राखी बंधवा रहे हैं। इसके बाद क्रिकेटर जनाई को तोहफा भी दिया। इस वीडियो के साथ उन्होंने ‘जिगरा’ का गाना ‘तेनु संग रखना’ ऐड किया है। 

Hindustani Bhau: आज मैंने खुद राखी बाँधी… शेफाली जरीवाला को याद करते हुए हिन्दुस्तानी भाउ ने किया सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025

आप भी पूरी दुनिया की कुछ खास डिशेज के बारे...

August 9, 2025

ये है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां दफ्न...

August 9, 2025
जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!
जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!
जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!
जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?