जिसके साथ जुड़ रहा था प्यार का रिश्ता, उसी खूबसूरत हसीना ने Mohammed Siraj को बांधी राखी, क्रिकेटर ने डेटिंग रूमर्स पर लगाई फुल स्टॉप!

Mohammad Siraj Dating Rumours : भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज काफी समय से दिग्गज सिंगर आशा भोसले की पोती जनाई भोसले संग अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में चल रहे हैं। वहीं अब दोनों के रिश्ते का सच सामने आ चुका है। दरअसल जनाई की बर्थडे पार्टी में सिराज के शामिलल होने से डेटिंग की खबरें इंडस्ट्री से लेकर मीडिया तक आग की तरह फैल गई थी। वहीं कई बार दोनों ने एक-दूसरे को लेकर पोस्ट भी किए थे। लेकिन अब आखिर सच सामने आ ही गया है।

जनाई भोसले ने क्रिकेटर को बांधी राखी

जनाई भोसले कई बार बता चुकी हैं कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज उनके लिए भाई की तरह हैं। लेकिन इसके बावजूद अफेयर की खबरे शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं अब रक्षा बंधन के मौके पर दोनों ने इन खबरों को पूरी तरह से खत्मकर दिया है। जनाई ने अपने और सिराज के रिश्ते का सबूत पेश करते हुए क्रिकेटर की कलाई पर राखी बांधी। साथ ही इसका वीडियो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया।

इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो

वीडियो में वो ग्रीन कलर का सूट पहने दिख रही हैं। वहीं थ व्हाइट कुर्ता-पायजामा पहनकर मोहम्मद सिराज राखी बंधवा रहे हैं। इसके बाद क्रिकेटर जनाई को तोहफा भी दिया। इस वीडियो के साथ उन्होंने ‘जिगरा’ का गाना ‘तेनु संग रखना’ ऐड किया है।

