रोहित शर्मा के आउट होते ही चुप रह गईं वाइफ रितिका सजदेह, रिएक्शन ने मचाया तहलका!

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रन की अहम पारी खेली, जो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में उनकी अब तक की सबसे बड़ी पारी रही। रोहित अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन 27वें ओवर में एक जोखिम भरा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने पर स्टेडियम में बैठीं उनकी पत्नी भी निराश नजर आईं।

252 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। गिल 31 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए लेकिन वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम को एक स्थिर साझेदारी की जरूरत थी, जिसे रोहित ने कुछ देर तक बनाए रखा। उन्होंने संभलकर खेलना शुरू किया और फिर अपने आक्रामक अंदाज में कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए।

HIGH & HANDSOME! 🙌#RohitSharma steps out & welcomes Nathan Smith with a 93m six! 🤯

